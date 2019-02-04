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Українець Баєнко покинув Ригу

08:25 475 Читать на русском
Українець Баєнко покинув Ригу
Баєнко став чемпіоном у складі Риги / фото: ФК Рига

Ризький клуб вирішив не продовжувати контракт з оборонцем Володимиром Баєнком.

Рига на офіційному сайті оголосила, що захисник Володимир Баєнко, який був капітаном команди, покинув клуб. Повідомляється, що контракт українця був розрахований на один сезон і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

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У поточному сезоні латвійської першості він зіграв 23 матчі, в яких забив 5 голів. Баєнко у складі Риги встиг стати чемпіоном Латвії та завоювати Кубок країни.

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Теги
Світ Володимир Баєнко Володимир Баєнко Рига Рига Українці за кордоном
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