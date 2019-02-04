Українець Баєнко покинув Ригу

Ризький клуб вирішив не продовжувати контракт з оборонцем Володимиром Баєнком.

Рига на офіційному сайті оголосила, що захисник Володимир Баєнко, який був капітаном команди, покинув клуб. Повідомляється, що контракт українця був розрахований на один сезон і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

"Найкращий гравець двох дотиків", – як Ярмоленко працює з м'ячем однією ногою

У поточному сезоні латвійської першості він зіграв 23 матчі, в яких забив 5 голів. Баєнко у складі Риги встиг стати чемпіоном Латвії та завоювати Кубок країни.

Не Ярмоленко чи Марлос і навіть не Маліновський – найнебезпечніший наш гравець не потрібен збірній України, і це сумно