Украинец Баенко покинул Ригу

Рижский клуб решил не продлевать контракт с защитником Владимиром Баенко.

Рига на официальном сайте объявила, что защитник Владимир Баенко, который был капитаном команды, покинул клуб. Сообщается, что контракт украинца был рассчитан на один сезон и стороны решили не продолжать сотрудничество.

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В текущем сезоне латвийского первенства он сыграл 23 матча, в которых забил 5 голов. Баенко в составе Риги успел стать чемпионом Латвии и завоевать Кубок страны.

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