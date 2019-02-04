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Украинец Баенко покинул Ригу

08:25 42 Читати українською
Украинец Баенко покинул Ригу
Баенко стал чемпионом в составе Риги / фото ФК Рига

Рижский клуб решил не продлевать контракт с защитником Владимиром Баенко.

Рига на официальном сайте объявила, что защитник Владимир Баенко, который был капитаном команды, покинул клуб. Сообщается, что контракт украинца был рассчитан на один сезон и стороны решили не продолжать сотрудничество.

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В текущем сезоне латвийского первенства он сыграл 23 матча, в которых забил 5 голов. Баенко в составе Риги успел стать чемпионом Латвии и завоевать Кубок страны.

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Теги
Мир Украинцы за рубежом Владимир Баенко Владимир Баенко Рига Рига
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