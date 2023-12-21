Україна зберегла місце в оновленому рейтингу ФІФА – відомі позиції суперників команди Реброва в плей-офф Ліги націй
"Синьо-жовті" дізнались своє розташування серед усіх збірних світу.
ФІФА на своєму сайті презентувала оновлений рейтинг збірних. Україна зберегла у ньому попередню позицію і перебуває на 22-й сходинці.
Боснія – Україна: Ребров роздратований авансами перед півфіналом плей-офф за Євро-2024
Після публікації попереднього реєстру збірна України матчів не проводила й залишилася на попередній позиції.
Наші суперники в плей-оф відбору чемпіонату Європи також залишилися на своїх попередніх місцях
Боснія і Герцеговина – 69
Ісландія – 71
Ізраїль – 75.
У боротьбі за вихід на Євро-2024 на Реброва і Ко чекає поєдинок з Боснію і Герцеговиною. У разі успіху у вирішальному матчі українці зустрінуться з переможцем дуелі Ізраїль – Ісландія. Раунд плей-офф складається з одного матчу на стадіях півфіналу та фіналу. Поєдинки заплановані на 21 і 26 березня.
Україна – величезний фаворит: суперкомп'ютер визначив шанси збірної на Євро-2024 після жеребкування