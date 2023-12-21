ФІФА на своєму сайті презентувала оновлений рейтинг збірних. Україна зберегла у ньому попередню позицію і перебуває на 22-й сходинці.

Боснія – Україна: Ребров роздратований авансами перед півфіналом плей-офф за Євро-2024

Після публікації попереднього реєстру збірна України матчів не проводила й залишилася на попередній позиції.

Наші суперники в плей-оф відбору чемпіонату Європи також залишилися на своїх попередніх місцях

Боснія і Герцеговина – 69

Ісландія – 71

Ізраїль – 75.

У боротьбі за вихід на Євро-2024 на Реброва і Ко чекає поєдинок з Боснію і Герцеговиною. У разі успіху у вирішальному матчі українці зустрінуться з переможцем дуелі Ізраїль – Ісландія. Раунд плей-офф складається з одного матчу на стадіях півфіналу та фіналу. Поєдинки заплановані на 21 і 26 березня.

Україна – величезний фаворит: суперкомп'ютер визначив шанси збірної на Євро-2024 після жеребкування