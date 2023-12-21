Украина сохранила место в обновленном рейтинге ФИФА – известные позиции соперников команды Реброва в плей-офф Лиги наций
"Сине-желтые" узнали свое расположение среди всех сборных мира.
ФИФА на своем сайте презентовала обновленный рейтинг сборных после декабрьских матчей. Украина сохранила в нем прежнюю позицию и находится на 22-й строчке.
Босния – Украина: Ребров раздражен авансами перед полуфиналом плей-офф за Евро-2024
После публикации предварительного реестра сборная Украины матчей не проводила и осталась на прежней позиции.
Наши соперники в плей-офф отбора чемпионата Европы также остались на своих предыдущих местах
Босния и Герцеговина – 69
Исландия – 71
Израиль – 75.
В борьбе за выход на Евро-2024 Реброва и Ко ждет поединок с Боснию и Герцеговиной. В случае успеха в решающем матче украинцы встретятся с победителем дуэли Израиль – Исландия. Раунд плей-офф состоит из одного матча на стадиях полуфинала и финала. Поединки запланированы на 21 и 26 марта.
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