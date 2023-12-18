Наставник збірної України Сергій Ребров хоче уникнути зайвої розслабленості у матчі проти Боснії та Герцеговини в рамках "шляху Ліги націй" на Євро.

– Ви вже переглядаєте суперника чи ще зарано?

– Не тільки я, а й мої помічники. Ми передивилися багато матчів Боснії. Це дуже важлива інформація, ніколи не пізно. Коли така велика пауза, то переглядаєш ігри, знаходиш більше деталей, аби показати та пояснити все гравцям.

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– Чи є фаворит у парі Боснія – Україна?

– Що це таке взагалі фаворит? Ми грали з Італією, яка була фаворитом, але на останній хвилині ми повинні були пробивати пенальті та вигравати. Слово "фаворит" накладає на тебе більше відповідальності. Зараз усі вважають, що ми – фаворити, але, як на мене, це нічого не означає. Ми повинні дуже уважно, ретельно готуватися до гри та виходити на цей матч. Я впевнений, що ми вміємо грати у футбол, ми це показували. Зараз дуже важливо не думати, що ти фаворит, а сконцентровано готуватися до цієї зустрічі, – сказав Ребров у ефірі vbetukraine.

Нагадаємо, збірна України проведе півфінал плей-офф на полі Боснії 21 березня наступного року. У разі успіху "синьо-жовті" зустрінуться з переможцем пари Ізраїль – Ісландія у битві за путівку на Євро-2024.

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