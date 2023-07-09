Пляжний футбол, кваліфікація на ЧС-2024, чвертьфінал

Україна – Молдова – 5:2

Голи: Зборовський, 2, Пославський, 22, Пашко, 25, Войтенко, 27, Неруш, 29 – Подлєснов 5, Граур, 23

Ця частина відбору відбувалася в Баку. 16 команд поділили на 4 групи. Дві найкращі з кожної виходили у чвертьфінал, перемога в якому гарантувала потрапляння на чемпіонат світу.

Жіноча збірна України поступилася Португалії в історичному спарингу – все почалося з провалу капітана

Україна виграла квартет В, де також були Іспанія, Польща та Литва. Наступною перешкодою на шляху до Мундіалю стала Молдова. "Синьо-жовті" два тайми мучились з непоступливим суперником, але в третьому таки забрали своє. Дуже вчасно бомбардирські здібності прорізались у обох наших кіперів – Пославського та Неруша, які залишили по автографу у воротах молдован.

Україна пробилась на ЧС вперше за 10 років після Таїті-2013. У пляжному футболі турнір відбувається кожні 2 роки. Цього разу команда Миколи Костенка та Олександра Корнійчука стала третім європейським учасником ЧС-2024 після Білорусі та Португалії. Останню, четверту путівку розіграють між собою гранди – Іспанія проти Італії. Фінальна частина Мундіалю відбудеться з 15 по 25 лютого наступного року в Дубаї (ОАЕ).

"Із Ростова приїхали "казаки" з автоматами": екс-кіпер Зорі став віце-чемпіоном світу і пояснює, що таке сокка