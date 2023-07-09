Пляжный футбол, квалификация на ЧМ-2024, четвертьфинал

Украина – Молдова – 5:2

Голы: Зборовский, 2, Пославский, 22, Пашко, 25, Войтенко, 27, Неруш, 29 – Подлеснов 5, Граур, 23

Эта часть отбора проходила в Баку. 16 команд разделили на 4 группы. Две лучшие из каждой выходили в четвертьфинал, победа в котором гарантировала попадание на чемпионат мира.

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Украина выиграла квартет В, где также были Испания, Польша и Литва. Следующим препятствием на пути к Мундиалю стала Молдова. "Сине-желтые" два тайма мучились с неуступчивым соперником, но в третьем таки забрали свое. Очень вовремя бомбардирские способности прорезались у обоих наших киперов – Пославского и Неруша, оставивших по автографу в воротах молдован.

Украина пробилась на ЧМ впервые за 10 лет после Таити-2013. В пляжном футболе турнир проходит каждые 2 года. На этот раз команда Николая Костенко и Александра Корнийчука стала третьим европейским участником ЧМ-2024 после Белоруссии и Португалии. Последнюю, четвертую путевку разыграют между собой гранды – Испания против Италии. Финальная часть Мундиаля состоится с 15 по 25 февраля следующего года в Дубае (ОАЭ).

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