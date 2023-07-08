Жіночий футбол, товариський матч

Португалія – Україна – 2:0

Голи: Джессіка Сілва, 19, 45+2

Зустріч на стадіоні Боавішти стала знаковою з двох причин. Гру відвідало понад 20 тисяч глядачів, що стало рекордом для домашніх матчів португалок. Також обидві збірні вперше мали досвід виступу під наглядом VAR.

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Господарки вирішили долю зустрічі ще в першому таймі. На 19-й хвилині капітан нашої збірної Дарина Апанащенко подарувала м'яч Джессіці Сілві, яка помилку не пробачила. Перед перервою нападниця Бенфіки оформила дубль. Сілва виграла силову боротьбу у двох захисниць (знову Апанащенко) і проштовхнула м'яч повз Бондарчук – 2:0.

Португалія впевнено перемогла і готується до виступу на чемпіонаті світу, який уже 20 липня стартує в Австралії та Новій Зеландії. Збірна України туди не пробилась, а її найближчі офіційні матчі відбудуться у вересні в рамках Ліги націй.

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