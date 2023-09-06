Украина разбила Финляндию и оформила путевку в полуфинал Евро-2023 U-19 по футзалу.

Евро-2023 U-19, групповой этап, 3-й тур

Украина – Финляндия – 7:4

Голы: Сницаренко, 5, 6, Рыбицкий, 6, 11, 20, Пелецкий, 22, Скибчик, 27 – Ньемеле, 4, Пельтола, 7, Силла, 18, Таипале, 31

Украина в заключительном туре группового этапа должна была обыграть Финляндию, чтобы гарантировать выход в полуфинал Евро-2023 U-19 по футзалу. Начало игры получилось сверхрезультативным – финны повели в счете на 4 минуте, а уже на 11-ой счет был 4:2 в пользу Украины.

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Рыбицкий еще перед перерывом оформил хет-трик, а Пелецкий и Скибчик отгрузили 6-й и 7-й голы в ворота финнов. Финляндия же в целом забила 4 гола.

В итоге, Украина заняла второе место и ожидает результат поединка между Словенией и Италией, чтобы узнать, с какого места "сине-желтые" выйдут в полуфинал.

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