Жіноча Ліга чемпіонів, кваліфікація, перший раунд

Ворскла – Флора – 4:3

Голи: Козлова, 27, Котик, 44, Корсун, 88, Кравчук, 93 – Таммік, 38, Ліллемае, 47, Улексін, 78

Українські клуби розпочали боротьбу в жіночій Лізі чемпіонів. "Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про стартовий матч Ворскли.

Ворскла виграла минулий чемпіонат України та отримала путівку в чемпіонську кваліфікацію ЛЧ. На першому етапі полтавська команда грає мінітурнір з півфіналом і фіналом у Боснії та Герцеговині. В 1/2 жереб подарував у суперники естонську Флору.

Ворскла феєрично пробилась у чвертьфінал жіночого Кубка України, забивши супернику 30 голів

Полтавська команда відразу захопила ініціативу: контролювала м'яч, заробляла фоли, регулярно била по воротах. У середині тайму вдалося відкрити рахунок – відзначилася Ніколь Козлова.

Уродженка Канади приїхала грати в Україну цього літа. З початку повномасштабного вторгнення Ніколь підтримувала волонтерські ініціативи, а тепер вирішила, що потрібно пожити на Батьківщині та розвивати тут жіночий футбол. Козлова виступає за збірну України і стала чемпіонкою Данії в складі Кьоге.

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Ворскла пропустила у відповідь від Лізет Таммік, але перед перервою знову вийшла вперед. Українки заробили кутовий, після якого забила 20-річна захисниця Яна Котик. На початку другого тайму Флора вдруге відігралася зусиллями Марі-Ліс Ліллемае.

Нашим дівчатам стало важче. Вони почали багато фолити, а Дарині Бондарчук доводилося рятувати ворота. Зрештою на 78 хвилині Ворскла пропустила від Джессіки Улексін і опинилася під загрозою вильоту.

Українки проявили характер і врятувалися на останніх хвилинах – забила Катерина Корсун. Гра перейшла в овертайми, де Ворскла вирвала перемогу! Вирішальний гол в активі Роксолани Кравчук.

Чемпіонки України обіграли Флору та вийшли у фінал першого відбірного раунду. Попереду фінал з переможцем пари Сараєво – Осієк, а до групового етапу Ліги чемпіонів потрібно буде пройти ще один раунд кваліфікації.

У цьому сезоні жіночої Ліги чемпіонів Україну представляють дві команди. Кривбас у статусі віцечемпіона зіграє в кваліфікації ліг. Сьогодні перший матч проти Парижа о 22:00 за київським часом.