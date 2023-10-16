Півзахисник "Трьох левів" Коул Палмер покинув розташування збірної і повернувся в Челсі. Головний тренер молодіжки Лі Карслі розповів про кадрову ситуацію в колективі.

"Думаю, що Коул був би готовий зіграти проти України, але ми не ризикуємо жодним із гравців.

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Якщо є бодай невеликі сумніви, що футболіст пропустить гру на вихідних, ми відправляємо його в клуб якомога швидше. Могли залишити Палмера ще на один день і подивитися, як він себе почуватиме, але вирішили інакше. З іншими гравцями все гаразд, але є невеликі застуди та нежить", – цитує Лі Карслі Goal.

Нагадаємо, Палмер травмувався у матчі проти Сербії (9:1) – у статусі капітана він провів на полі 52 хвилини і був замінений на захисника Ньюкасла Тіно Лівраменто.

До слова, дуель між Україною та Англією відбудеться вже сьогодні, 16 жовтня, у Словаччині і стартує о 19:30 за Києвом.

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