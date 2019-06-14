Україна U-20 – Південна Корея U-20: прес-конференція Олександра Петракова перед фіналом чемпіонату світу

Головний тренер молодіжної збірної України Олександр Петраков поділився очікуваннями від майбутнього фіналу чемпіонату світу-2019 проти Південної Кореї.

"Відверто кажучи, я не знаю, що завтра відбуватиметься на полі. Те, що ми віддамо всі сили боротьбі – це сто відсотків, а як складеться ситуація в матчі, говорити не візьмуся.

Україна U-20 – Південна Корея U-20: УАФ не змогла домовитись про додаткову квоту на квитки з ФІФА

Визначити фаворита я не можу, адже це фінал чемпіонату світу. Можу сказати лише, що Південна Корея – це дуже дисциплінована команда, добре підготовлена, як фізично, так і тактично. Ця команда заслужила право грати у фіналі світової першості. Так, ми перемогли Південну Корею на зборах у березні. Я не надаю особливого значення контрольним поєдинкам. Це було в березні, а в нас зараз червень.

Я вже неодноразово казав, що, в першу чергу, ми сильні командою. У нас немає суперзірок, ми команда дисциплінована, дружня. У цьому, напевно, наш секрет.

Україна U-20 – Південна Корея U-20: прогноз на фінал ЧС-2019

Ось, наприклад, сидить поруч зі мною на прес-конференції Валерій Бондар. Він прийшов зі мною до команди п'ять років тому. Хтось вибуває, з'являються нові хлопці. Завжди так: починаєш тренувати хлопців одного віку, наприклад, 1999 року.

Потім додаються виконавці 2000 року, 2001-го. Мене лише тренери можуть зрозуміти, що таке п'ять років вести команду. І ось завтра я з ними розпрощаюся. Це для мене буде дуже складний момент.

Україна U-20 – Південна Корея U-20: фінал чемпіонату світу розсудить Ельфатх

Те, що це буде найважливіший матч у моєму житті, я можу сказати однозначно. Думаю, для моїх футболістів це також найважливіший матч у житті. А як він складеться? Не думаю, що це буде відкрита гра. Я думаю, буде дисциплінована гра двох тактично підготовлених команд. Повторюся ще раз: і Південна Корея, і Україна заслужено вийшли до фіналу. 5:5, 6:6 навряд чи буде.

Я готую команду й займаюся виключно цим питанням. Думаю, що люди приїдуть підтримати нас. Ті, хто любить футбол. Відверто скажу: так, як нас приймали в Польщі – це дуже приємно. Люди до нас дуже добре ставляться, бажають удачі. Усюди, де ми з'являлися, до нас було дуже доброзичливе ставлення. Велика подяка всім полякам за такий теплий прийом", – цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

"Мессі Південної Кореї" на 80 млн євро, поліцейський та студенти – суперник України U-20 у фіналі ЧС-2019 вміє шокувати