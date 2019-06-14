Україна U-20 – Південна Корея U-20: УАФ не змогла домовитись про додаткову квоту на квитки з ФІФА

ФІФА відмовила УАФ виділити додаткові квитки для українських вболівальників.

"Сьогодні ми отримали офіційну відповідь ФІФА, в якій йдеться про те, що єдиним офіційним ресурсом продажу квитків залишається: www.fifa.com/tickets/u20wc. Більша частина квитків була реалізована завчасно, до того, як стали відомі фіналісти.

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Рекомендація ФІФА для охочих потрапити на фінальний матч – моніторити офіційний ресурс, і чекати, коли квитки з'являться в наявності", – йдеться у заяві УАФ на Facebook.

Нагадаємо, фінал ЧС-2019 Україна U-20 – Південна Корея U-20 відбудеться завтра, 15 червня. Початок гри о 19:00.

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