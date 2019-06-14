Украина U-20 – Южная Корея U-20: предматчевая пресс-конференция Александра Петракова перед финалом чемпионата мира

Главный тренер молодежной сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от предстоящего финала чемпионата мира-2019 против Южной Кореи.

"Откровенно говоря, я не знаю, что завтра будет происходить на поле. То, что мы отдадим все силы борьбе – это сто процентов, а как сложится ситуация в матче, говорить не возьмусь.

Украина U-20 – Южная Корея U-20: УАФ не смогла договориться о дополнительной квоте на билеты с ФИФА

Определить фаворита я не могу, ведь это финал чемпионата мира. Могу сказать только, что Южная Корея – это очень дисциплинированная команда, хорошо подготовленная, как физически, так и тактически. Эта команда заслужила право играть в финале мирового первенства. Да, мы победили Южную Корею в марте на сборах. Я не придаю особого значения контрольным поединкам. Это было в марте, а у нас сейчас июнь.

Я уже неоднократно говорил, что, в первую очередь, мы сильны командой. У нас нет суперзвезд, мы команда дисциплинированная, дружная. В этом, наверное, наш секрет.

Украина U-20 – Южная Корея U-20: прогноз на финал ЧМ-2019

Вот, например, сидит рядом со мной на пресс-конференции Валерий Бондарь. Он пришел со мной в команду пять лет назад. Кто-то выбывает, появляются новые ребята. Всегда так: начинаешь тренировать ребят одного возраста, например, в 1999 году.

Затем добавляются исполнители 2000 года, 2001-го. Меня только тренеры могут понять, что такое пять лет вести команду. И вот завтра я с ними распрощаюсь. Это для меня будет очень сложный момент.

Украина U-20 – Южная Корея U-20: финал чемпионата мира рассудит Эльфатх

То, что это будет самый важный матч в моей жизни, я могу сказать однозначно. Думаю, для моих футболистов это также важнейший матч в жизни. А как он сложится? Не думаю, что это будет открытая игра. Я думаю, будет дисциплинированная игра двух тактически подготовленных команд. Повторюсь еще раз: и Южная Корея, и Украина заслуженно вышли в финал. 5 5, 6:6 вряд ли будет.

Я готовлю команду, и занимаюсь исключительно этим вопросом. Думаю, что люди приедут поддержать нас. Те, кто любит футбол. Откровенно скажу: то, как нас принимали в Польше – это очень приятно. Люди к нам очень хорошо относятся, желают удачи. Всюду, где мы появлялись, к нам было очень доброжелательное отношение. Большое спасибо всем полякам за такой теплый прием", – цитирует Петракова официальный сайт УАФ.

"Мессі Південної Кореї" на 80 млн євро, поліцейський та студенти – суперник України U-20 у фіналі ЧС-2019 вміє шокувати