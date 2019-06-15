Україна U-20 – Південна Корея U-20: Джулай і Босянок прокоментують фінал ЧС-2019

Дмитро Джулай та Денис Босянок призначені коментаторами на фінальний поєдинок молодіжного ЧС-2019 U-20 Україна – Південна Корея.

Дмитро Джулай та Денис Босянок в дуеті прокоментують матч, повідомляє журналіст Ярослав Лодигін у своєму твіттері.

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"Завтра проведу студію перед і після фіналу молодіжного чемпіонату світу Україна – Південна Корея. Окрім крутих експертів, які дійсно знають команду, будуть Босянок і Джулай, які прокоментують матч у дуеті", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, збірна України U-20 в фіналі чемпіонату світу зустрінеться з Південною Кореєю. Зустріч буде транслювати телеканал UA:Перший. Початок матчу о 19:00.

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