Украина U-20 – Южная Корея U-20: Джулай и Босянок прокомментируют финал ЧМ-2019

Босянок и Джулай / фото из соцсетей

Дмитрий Джулай и Денис Босянок назначены комментаторами на финальный поединок молодежного ЧМ-2019 U-20 Украина – Южная Корея.

Дмитрий Джулай и Денис Босянок в дуэте прокомментируют матч, сообщает журналист Ярослав Лодыгин в своем твиттере.

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"Завтра проведу студию перед и после финала молодежного чемпионата мира Украина – Южная Корея. Кроме крутых экспертов, которые действительно знают команду, будут Босянок и Джулай, которые прокомментируют матч в дуэте", – говорится в сообщении.

Напомним, сборная Украины U-20 в финале чемпионата мира встретится с Южной Кореей. Встреча будет транслировать телеканал UA:Первый. Начало матча в 19:00.

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