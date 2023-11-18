Юнацька збірна України провалила матч проти косоварів (0:4) у рамках кваліфікації на чемпіонат Європи.

Відбір Євро-2024 U-19, група 7, 2 тур

Україна U-19 – Косово U-19 – 0:4

Голи: Гашіджан, 22, 79, Бужупі, 64, Рама, 90+2

На першому етапі відбору збірна України U-19 грає мінітурнір на Мальті. У середу хлопці Олега Кузнєцова переграли господарів, а сьогодні розгромно програли косоварам. Тренер взагалі не змінив стартовий склад у порівнянні з попереднім поєдинком.

Стартовий склад України U-19: Фесюк – Огарков, Михавко, Мельниченко, Гусєв – Михайлів, Ващенко – Кремчанін, Мануйлов, Тутєров – Пономаренко.

Україна не організувала жодного гола, пропустивши чотири. Косово відкрило рахунок у середині першого тайму зусиллями Гашіджана. По перерві 17-річний хавбек продовжив феєрити – він асистував Бужупі, а потім оформив дубль. У компенсований час Рама добив "синьо-жовтих".

Таким чином, українці втратили лідерство у групі, опустившись на друге місце. Але шанси пройти далі не втрачені. У другий етап кваліфікації потраплять по дві найкращі команди з кожної групи та деякі треті місця. У вівторок, 21 листопада, Україна U-19 зіграє проти Словаччини.

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