Юнацькі збірні України та Швейцарії вже незабаром зійдуться у поєдинку за першу сходинку в групі еліт-раунду відбору до Євро-2024. Стартові склади та онлайн-трансляцію дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Гравці збірної України U-19 перед матчем з Північною Македонією / фото: УАФ

Поєдинок між збірними України та Швейцарії U-19 розпочнеться о 15:00 за київським часом. Обидві команди набрали по 6 очок у попередніх двох іграх, обігравши Латвію та Північну Македонію. Переглянути матч Україна U-19 – Швейцарія U-19 можна наживо у цій новині.

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Додамо, що лише перше місце в групі гарантує участь на чемпіонаті Європи – Україна має кращі позиції завдяки кращій різниці голів.

Стартовий склад збірної України U-19: Крапивцов – Гусєв, Мельник, Михавко, Огарков – Кревсун, Ващенко, Гаджиєв – Синчук, Пономаренко, Маткевич.

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