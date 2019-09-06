Україна програла Фінляндії у відборі до Євро-2021 U-21: "перший млинець" Ротаня, фарт фінів та перфоменс Яаскелайнена

У матчі кваліфікації Євро-2021 збірна України U-21 несподівано поступилася одноліткам з Фінляндії (0:2).

Матч розпочався у невисокому темпі, але Україна доволі швидко захопила ініціативу й створила низку моментів. Так, вже на 7-й хвилині Топалов замикав подачу Коноплі ударом головою у протихід голкіперу, а на 11-й Козак потужно вистрілив з-за меж штрафного – в обох випадках м'яч пролетів поруч зі стійкою. Крім того, у виконанні "жовто-синіх" пройшло кілька небезпечних кросів і прострілів, завдяки чому вдавалося заробляти кутові.

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Після одного з них на 18-й хвилині Україна несподівано пропустила. Все почалося біля воріт збірної Фінляндії, коли підопічні Ротаня не тільки не змогли зачепитися за подачу з корнера, а й отримали контратаку по правому флангу фінів. Сойсало увірвався на край штрафного та пробив по воротах, однак Білик ногами парирував. Арбітр призначив кутовий, який фіни швидко розіграли низом. Валакарі отримав проникну передачу й завдав удару метрів з 12-ти, Білик знову парирував, але на добиванні опинився Кельман – 0:1.

Фактично, це був останній небезпечний момент біля воріт Білика. Українці не на жарт завелися, притиснувши Фінляндію як слід: так, на 21-й хвилині Топалову не вистачило ліченої миті до замикання прострілу Коноплі, на 22-й Козак вистрілив з дистанції (зависоко), а на 25-й Булеца красиво обігрався з Алібековим та прострілив з правого краю карного майданчика – центрбек Хальме при спробі вибити м'яч ледь не зрізав його у власні ворота. На 29-й же у гру вступив голкіпер Яаскелайнен – спочатку він парирував блискучий постріл Корнієнка з лінії штрафного в ближній кут, а потім не дав Булеці переграти себе у ближньому бою.

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Фінам вдалося стримати натиск збірної України. Підопічні Руслана Ротаня до завершення першого тайму контролювали м'яч та загрожували супернику з флангів, але нічого вкрай небезпечного створити не вдавалося. Лише на останніх хвилинах команди розкрилися: на 42-й хвилині біля наших воріт сталася паніка та неточний удар з лівого краю штрафного (з офсайду), а на 45-й центрбек Піккарайнен при спробі вибити простріл Корнієнка влучив у поперечину власних воріт. Зрештою, на перерву футболісти пішли за мінімальної переваги збірної Фінляндії.

По перерві Руслан Ротань зняв Козака й випустив замість нього Цітаішвілі. Україна одразу захопила ініціативу й почала створювати моменти – і якщо постріл Алібекова з дистанції не був небезпечним, то вихід Цітаішілі віч-на-віч на 48-й хвилині міг завершитись взяттям воріт. Втім, Гео хоч і обійшов голкіпера, але відзначитись голом не зміг.

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Не вдалося йому забити і на 50-й після прострілу з лівого флангу та блискучого пропуску м'яча у виконанні Сікана – Цітаішвілі стріляв метрів з дев'яти, однак Яаскелайнен парирував. На 56-й Георгій спробував пробити з дальньої дистанції, але сфера пролетіла у метрі від правої стійки! На 60-й же Цітаішвілі знову знову завдав удару з близької відстані, замкнувши передачу Корнієнка у спини захисникам, але Яаскелайнен і тут зіграв блискуче.

Фіни намагалися загострювати з кутових. Стандарти не були нашою сильною стороною, внаслідок чого гостям раз за разом вдавалося створювати панічні ситуації у штрафному – особливо часто це відбувалося після прострілів Сойсало, який легко обігрував Корнієнка на дриблінгу. На старті другого тайму це навіть могло завершитись голом, але рикошет після його кросу пролетів над поперечкою воріт Білика.

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В середині другого тайму фінам вдалося осідлати тиск збірної України, вдало збиваючи темп дрібними фолами та затягуванням часу. Крім того, гості банально присіли до власного штрафного, перекривши увесь простір – відкрити зони не допоміг навіть вихід технічних Мудрика та Вакули. Із 60-ї до 79-ї хвилини жодного небезпечного моменту на полі не виникало – була лише одна небезпечна комбінація за участі Цітаішвілі, Мудрика та Корнієнка, однак вона залишилась без завершення.

Ближче до ендшпілю поєдинка фіни почали огризатися контратаками по флангах. Одна з них на 80-й хвилині завершилась фолом та штрафним на користь гостей – і після подачі з нього Піккарайнен головою пробив у дальню стійку! Все б нічого, але у боротьбі за відскок Алібеков сфолив, а арбітр призначив пенальті. Валакарі з "точки" пробив красиво, з рикошетом від каркасу воріт – 0:2. Шок.

Збірна Україна намагалася забити бодай один гол у відповідь. Руслан Ротань кинув у бій Лєднєва, який на 86-й хвилині увірвався на лівий край штрафного та перекинув Яаскелайнена, але м'яч перелетів і через ворота. На 89-й же над поперечкою стріляв Конопля, але фінам вдалося стримати нашу атаку. Фінальний свисток зафіксував суху перемогу збірної Фінляндії.

Неймовірно фартова Фінляндія

Перш ніж критикувати Руслана Ротаня, варто закріпити один важливий факт – Фінляндії неймовірно щастило. За всі 90+5 хвилин гості завдали лише три небезпечних удари: один парирував Білик, другий він також парирував, але сталося добивання, а вже наприкінці зустрічі відбулося фатальне замикання Піккарайнена у стійку та пенальті. Так, можна ще згадати низку прострілів та пожеж у штрафному збірної України, але подібне трапляється у всіх матчах. Фінляндія виявила аномальну ефективність біля чужих воріт.

Україна виглядала командою якісно іншого рівня, тримаючи ініціативу з першої і до останньої хвилини. "Жовто-сині" завдали 19 ударів по воротах (проти 9-ти у "суомі") – шість з них влучили у площину, а ще один захисник гостей вибив у власну поперечину. За володінням м'ячем наша команда трішки поступилася (48% на 52%), але фіни добилися переваги завдяки перекочуванню на власній половині поля.

Натомість, вищою була якість наших моментів – якщо у Фінляндії гострота виникала лише внаслідок банальних проходів та стандартів (хоча гол стався після класного проникного пасу), то у збірної України були і виходи віч-на-віч, і перекидування голкіпера, і красиві комбінації у штрафному.

Україна повинна була як мінімум не програти, але Фінляндії пощастило також зі ще однією персоною.

Яаскелайнен подарував фінам перемогу

Нічого б гості не привезли із Запоріжжя, якби не відважна гра голкіпера збірної Фінляндії. Син легендарного Юссі Яскалейнена – Вільям – влаштував справжній перфоменс, виконавши шість сейвів. Цифра не виглядає неймовірною, але ж які це були сейви! Один лише Цітаішвілі двічі за 10 хвилин стріляв по його воротах впритул, а ще був класний удар Корнієнка з лінії штрафного під ближню стійку, порятунок у "ближньому бою" з Булецею та кілька неприємних дальніх ударів з відскоком.

Вільям не тільки виручив своїми сейвами, а й добряче виглядав у полі, іноді виходячи на перехоплення діагоналей далеко за межі власного штрафного. Крім того, Яаскелайнен грамотно тягнув час, що особливо допомагало у моменти підсилення атакувальної гри збірної України. Словом, сьогодні легендарний Юссі може пишатися своїм сином.

Гливкий "перший млинець" Ротаня

Дебют Руслана Ротаня у офіційних матчах на чолі головного тренера збірної України U-21 не можна назвати провальним, адже ініціатива залишалася за його підопічними від першої і до останньої хвилини. Великою мірою, Фінляндії банально пощастило реалізувати два з трьох-чотирьох моментів біля наших воріт – і більша частина з них була подарована нашими захисниками. Втім, тут все одно варто покритикувати тренерський штаб – подарунки подарунками, а на стандартах Україна зіграла жахливо як біля власних, так і біля чужих воріт. Домашня робота в цьому компоненті провалена.

Крім того, кидалася у вічі слабкість при грі один-в-один проти технічних вінгерів, які раз за разом проходили Коноплю та Корнієнка й частенько "робили" наших півзахисників на швидкості. Саме завдяки проходам по флангах фіни й заробили результативний кутовий і штрафний, після його стався пенальті. Можливо, це наслідок браку практики у клубах, але від цього не легше – позаду українці відпрацювали дуже непереконливо.

В атакувальному плані команда Руслана Ротаня моментами нагадувала чемпіонський колектив Олександра Петракова. Україна здорово вилітала у контратаки і якісно діяла через фланги – переважна більшість небезпечних моментів була пов'язана саме з відкриваннями зон на кутах штрафного з подальшими прострілами та подачами.

В позиційних же атаках "жовто-сині" виглядали доволі банально, хоча періодично вдавалися дуже цікаві комбінації – особливо в цьому плані виділявся Булеца. Здебільшого ж, позиційний наступ збірної України збивався на переведення у фланг та черговий крос, на який фінські центрбеки вже давно чекали. Для кращого просування уперед нашим футболістам бракувало чисельної переваги в зоні м'яча – у Петракова цей механізм був найкращим на своєму рівні, а от під керівництвом Ротаня він працював на "трієчку". Якщо Руслан Петрович знає, що робить, то покращення цього компоненту – питання часу.

У підсумку можна констатувати хоч і не дуже справедливу, але об'єктивно допустиму поразку у дебютному матчі Ротаня. Україна виглядала краще і цікавіше, однак фантастична гра голкіпера, "автобус" фінів та значна кількість браку у виконанні "жовто-синіх" разом з фартом гостей зіграли проти наших футболістів. Це лише перший матч, тож критикувати команду зарано, але більше помилятися не бажано. Руслану Ротаню є над чим працювати – і починати потрібно прямо зараз.

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