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Ротань: Фінляндія – атлетична команда, яка добре пресингує, але ми готові до цього

10:06 172 Читать на русском
Ротань: Фінляндія – атлетична команда, яка добре пресингує, але ми готові до цього
Руслан Ротань / УАФ

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань поділився очікуваннями від матчу відбору до Євро-2021 проти збірної Фінляндії.

 

"Молодіжна збірна України постарається виконати завдання, а це – потрапляння до фінальної частини чемпіонату Європи.

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Фінляндія – це дисциплінована атлетична команда, яка добре пресингує. Це видно по всіх її матчах. Думаю, завтра на нас очікує те саме. Фіни намагаються не давати супернику простору, діють компактно, але ми до цього готові.

Фаворити нашої групи? Думаю, збірна Румунії, яка цим складом виступала у фінальній частині чемпіонату Європи. Відзначив би я й Данію, а Фінляндію назвав би міцним горішком. Упевнений, що й Північна Ірландія просто так нікому очки не віддасть", – цитує Ротаня офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, у перших матчах кваліфікації до Євро-2021 U-21 Україна зіграє проти Фінляндії та Мальти. Поєдинки відбудуться у Запоріжжі 6 та 10 вересня відповідно.

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