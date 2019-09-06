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Сікан: Підготовка у збірній України U-21 відрізняється від роботи в клубі

16:37 172 Читать на русском
Сікан: Підготовка у збірній України U-21 відрізняється від роботи в клубі
Данило Сікан / ФІФА

Форвард збірної України U-21 Данило Сікан поділився очікуваннями від старту відбіркового циклу Євро-2021.

 

"Все добре, для мене в збірній U-21 немає ніяких труднощів, тому що знаю більшість хлопців у молодіжці.

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Підготовка відрізняється від роботи в клубі, тому що нам треба зіграти два матчі за короткий проміжок часу. Намагаємося приділяти зараз особливу увагу пресингу, стандартам. Фінляндія – міцна збірна, нас чекає складний матч.

Відчуваю себе готовим, пройшов збори. Звичайно, можливо, в плані ігрової практики є невеликий недолік, але я намагаюся його компенсувати ще більшими зусиллями, викладаючись в тренувальному процесі", – сказав Сікан Футбол NEWS.

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Україна U-21 - Фінляндія U-21 Данило Сікан Данило Сікан Збірна України U-21 Україна U-21 Україна U-21
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