Сікан: Підготовка у збірній України U-21 відрізняється від роботи в клубі

Форвард збірної України U-21 Данило Сікан поділився очікуваннями від старту відбіркового циклу Євро-2021.

"Все добре, для мене в збірній U-21 немає ніяких труднощів, тому що знаю більшість хлопців у молодіжці.

Ротань: Фінляндія – атлетична команда, яка добре пресингує, але ми готові до цього

Підготовка відрізняється від роботи в клубі, тому що нам треба зіграти два матчі за короткий проміжок часу. Намагаємося приділяти зараз особливу увагу пресингу, стандартам. Фінляндія – міцна збірна, нас чекає складний матч.

Відчуваю себе готовим, пройшов збори. Звичайно, можливо, в плані ігрової практики є невеликий недолік, але я намагаюся його компенсувати ще більшими зусиллями, викладаючись в тренувальному процесі", – сказав Сікан Футбол NEWS.

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