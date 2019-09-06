Украина U-21 сенсационным поражением Финляндии стартовала в отборе к Евро-2021

В матче квалификации Евро-2021 сборная Украины U-21 неожиданно уступила сверстникам из Финляндии (0:2)

Матч начался в невысоком темпе, но Украина довольно быстро захватила инициативу и создала ряд моментов. Так, уже на 7-й минуте Топалов замыкал подачу Конопли ударом головой в противоход голкиперу, а на 11-й Козак мощно выстрелил из-за пределов штрафной – в обоих случаях мяч пролетел рядом со штангой. Кроме того, в исполнении "жёлто-синих" прошло несколько опасных кроссов и прострелов, благодаря чему удавалось зарабатывать угловые.

После одного из них на 18-й минуте Украина неожиданно пропустила. Всё началось у ворот сборной Финляндии, когда подопечные Ротаня не только не смогли зацепиться за подачу с корнера, но и получили контратаку по правому флангу финнов. Сойсало ворвался на край штрафной и пробил по воротам, однако Билык ногами парировал. Арбитр назначил угловой, который финны быстро разыграли низом. Валакари получил проникающую передачу и нанёс удар метров с 12-ти, Билык снова парировал, но на добивании оказался Кельман – 0:1.

Фактически, это был последний опасный момент у ворот Билыка. Украинцы не на шутку завелись, прижав Финляндию как следует: так, на 21-й минуте Топалову не хватило считанного мига до замыкания прострела Конопли, на 22-й Козак выстрелил с дистанции (высоковато), а на 25-й Булеца красиво обыгрался с Алибековым и прострелил с правого края штрафной – центрбэк Хальме при попытке выбить мяч едва не срезал его в собственные ворота. На 29-й же в игру вступил голкипер Яаскелайнен – ​​сначала он парировал блестящий выстрел Корниенка с линии штрафной в ближний угол, а потом не дал Булеце переиграть себя в ближнем бою.

Финнам удалось сдержать натиск сборной Украины. Подопечные Руслана Ротаня до окончания первого тайма контролировали мяч и угрожали сопернику с флангов, но ничего крайне опасного создать не удавалось. Лишь на последних минутах команды раскрылись: на 42-й минуте у наших ворот произошла паника и неточный удар с левого края штрафной (из офсайда), а на 45-й центрбэк Пиккарайнен при попытке выбить прострел Корниенко попал в перекладину собственных ворот. В конце концов, на перерыв футболисты ушли при минимальном преимуществе сборной Финляндии.

После перерыва Руслан Ротань снял Козака и выпустил вместо него Цитаишвили. Украина сразу же захватила инициативу и начала создавать моменты – и если выстрел Алибекова с дистанции не был опасным, то выход Цитаишили один на один на 48-й минуте мог завершиться взятием ворот. Впрочем, Гео хоть и обошел голкипера, но отличиться голом не смог.

Не удалось ему забить и на 50-й после прострела с левого фланга и блестящего пропуска мяча в исполнении Сикана – Цитаишвили стрелял метров с девяти, однако Яаскелайнен парировал. На 56-й Георгий попытался пробить с дальней дистанции, но сфера пролетела в метре от правой штанги! На 60-й же Цитаишвили снова нанёс удар с близкого расстояния, замкнув передачу Корниенко в спины защитникам, но Яаскелайнен и здесь сыграл блестяще.

Финны пытались обострять с угловых. Стандарты не были нашей сильной стороной, в результате чего гостям раз за разом удавалось создавать панические ситуации в штрафной – особенно часто это происходило после прострелов Сойсало, который легко обыгрывал Корниенко на дриблинге. На старте второго тайма это даже могло завершиться голом, но рикошет после его кросса пролетел над перекладиной ворот Билыка.

В середине второго тайма финнам удалось оседлать давление сборной Украины, удачно сбивая темп мелкими фолами и затягиванием времени. Кроме того, гости банально присели к собственной штрафной, перекрыв всё пространство – открыть зоны не помог даже выход техничных Мудрыка и Вакулы. С 60-й по 80-ю минуты ни одного опасного момента на поле не возникало – была только одна опасная комбинация с участием Цитаишвили, Мудрыка и Корниенко, однако она осталась без завершения.

Ближе к эндшпилю поединка финны начали огрызаться контратаками по флангам. Одна из них на 80-й минуте завершилась фолом и штрафным в пользу гостей – и после подачи с него Пиккаранен головой пробил в дальнюю штангу! Всё бы ничего, но в борьбе за отскок Алибеков сфолил, а арбитр назначил пенальти. Валакари с "точки" пробил красиво, с рикошетом от каркаса ворот – 0:2. Шок.

Сборная Украины пыталась забить хотя бы один гол. Руслан Ротань бросил в бой Леднева, который на 86-й минуте ворвался на левый край штрафной и перекинул Яаскелайнена, но мяч перелетел и через ворота. На 89-й же над перекладиной стрелял Конопля, но финнам удалось сдержать нашу атаку. Финальный свисток зафиксировал сухую победу сборной Финляндии.