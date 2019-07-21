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"Шевченко дзвонить, підказує", – Ротань розповів про співпрацю з наставником збірної України

00:25 51 Читать на русском
"Шевченко дзвонить, підказує", – Ротань розповів про співпрацю з наставником збірної України
Андрій Шевченко та Руслан Ротань / ФФУ

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань зізнався, як налагоджена комунцікація з наставником національної команди Андрієм Шевченком.

"Шевченко цікавиться, дзвонить, підказує, просить нарізки. У нас комунікація з ним хороша. Це дуже добре.

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У збірній працюєш 10 днів, решта – аналітика, перегляд футболістів, хто в якій формі перебуває. Провів один збір, тільки починаєш кайфувати від процесу, а він вже закінчується", – сказав Ротань в інтерв'ю YouTube-каналу Footboom.

Нагадаємо, Ротань офіційно очолив молодіжну збірну наприкінці грудня минулого року і вже встиг виграти разом із командою Antalya Cup, який відбувся в березні. У відбірковому турнірі Євро-2021 U-21 українці стартують 6 вересня матчем з однолітками із Фінляндії.

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Андрій Шевченко Андрій Шевченко Збірна України Збірна України U-21 Україна U-21 Україна U-21 Руслан Ротань Руслан Ротань
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