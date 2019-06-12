"Сподіваюсь, у Конституційного суду теж є VAR": реакція соцмереж на скандальний вихід України у фінал ЧС-2019 U-20

Україна U-20 обіграла Італію та зіграє у фіналі чемпіонату світу-2019. "Футбол 24" зібрав реакцію соцмереж на тріумф команди Олександра Петракова.

Збірна України U-20 – за крок від звання чемпіона світу. Підопічні Олександра Петракова у півфіналі обіграли збірну Італії завдяки голу Сергія Булеци у другому таймі. На останніх секундах гри італійці зрівняли рахунок, проте бразильський рефері після перегляду відеоповтору скасував взяття воріт – як наслідок, збірна України будь-якої вікової категорії вперше у своїй історії зіграє у фіналі чемпіонату світу.

Україна U-20 – Італія U-20 – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Суперником "синьо-жовтих" у вирішальному поєдинку світової першості стане команда Південної Кореї, яка в іншому півфіналі обіграла Еквадор. Фінал ЧС-2019 Україна U-20 – Південна Корея U-20 відбудеться у Лодзі 15 червня. Початок – о 19:00.

Користувачі соцмереж в захваті від феноменального виступу України U-20 на Мундіалі.

П'ятий президент України Петро Порошенко привітав команду Петракова та впевнений, що і у фіналі перемога дістанеться збірній України.

Вітаю юнацьку збірну України з виходом у фінал молодіжного чемпіонату світу з футболу!



Гол Сергія Булеци приніс нашій команді перемогу над італійцями.



Так тримати, хлопці! Впевнений, і у фіналі перемога буде за вами! pic.twitter.com/09PYGRHmYG — Петро Порошенко (@poroshenko) 11 червня 2019 р.

Екс-гравець збірної України Максим Калініченко не приховував задоволення від виходу "синьо-жовтих" у фінал чемпіонату світу.

Молодчики вы наши!!!Украина в финале!!! — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 11 червня 2019 р.

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков вважає фінальну пару чемпіонату світу доволі несподіваною. "Але нам по сараю. До чого ж прекрасно бути сильними", – написав журналіст.

ЧС-2019 U-20 Україна – Італія: "синьо-жовті" VARті виходу в фінал, топ-клас Булеци та втрата лідера на вирішальний матч

Думается, финал ЧМ Украина - Корея это как раз то, чего ожидали организаторы и пресловутое мировое сообщество. А нам по сараю. До чего же прекрасно быть сильным!!!))) — Artem Frankov (@frankov11) 11 червня 2019 р.

Журналіст Олександр Золотогорський віддає належне VAR, не без допомоги якого ми і святкували цей тріумф збірної України.

Ще один колишній гравець національної команди України Євген Левченко вірив у вихід команди Петракова у фінал чемпіонату світу.

Я же говорил;-) там где полуфинал, там и финал! У нас очень крутая молодёжная сборная Украины!!! Теперь и до Чемпионов Мира рукой подать!!! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 11 червня 2019 р.

Журналіст Максим Гіленко задоволений опонентом, проти якого Україна зіграє за титул чемпіона світу. Тільки не треба тут жодної недооцінки!

Михайло Смоловий пригадав, що трохи більше року тому Україна U-20 вже грала проти Південної Кореї – у товариському матчі команда Петракова здобула мінімальну перемогу завдяки голу Сергія Булеци. Також аналітик назвав сильні сторони опонента "синьо-жовтих".

"Сидиш, такий, думаєш: Це реальність чи фантастика?" – філософствує Артур Валерко.

Президент ФФУ Андрій Павелко також відзначив роль VAR та запевнив, що незабаром система відеоповторів запрацює і в Україні.

Журналіст Вадим Скічко використав легендарний кадр із фразою "Кінець вже близько" з культового мультсеріалу "Сімпсони".

Українська футбольна збірна у фіналі чемпіонату світу pic.twitter.com/rhYpR49HIY — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 11 червня 2019 р.

"Бо ми того VARті", – Дмитро Джулай натякнув, хто причетний до історичного досягнення команди Петракова.

Бо ми того VARті — Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 11 червня 2019 р.

І трохи Брутального футболу.