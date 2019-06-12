Украина U-20 – Южная Корея U-20: прогноз на финал ЧМ-2019

Сборная Украины U-20 сыграет против Южной Кореи в финале чемпионата мира-2019. Какой прогноз на матч, подскажет "Футбол 24".

Матч Украина U-20 – Южная Корея U-20 начнется 15 июня на Муниципальном стадионе Видзева в Лодзи. Начало финального поединка чемпионата мира-2019 – в 19:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию игры.

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Украина U-20 – Южная Корея U-20: прогноз букмекеров на финал ЧМ-2019

Эксперты букмекера William Hill отдают предпочтение сборной Украины. Коэффициент на победу команды Александра Петракова - 2,30, тогда как триумф Южной Кореи оценивается в 3,00. Коэффициент на ничью – 2,80.

Специалисты конторы BWin примерно такого же мнения. Победа Украины U-20 в основное время оценивается в 2,50, Южной Кореи – в 3,00. Ничья – 2,85. Успех подопечных Александра Петракова по итогам дополнительного времени или серии пенальти оценен в 1,80, команды из Азии – 1,90.

Напомним, сборная Украины любой возрастной категории впервые будет представлена ​​в финале чемпионата мира. В полуфинале Украина U-20 драматично прошла Италию, а Южная Корея оказалась сильнее Эквадора.

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Александр Петраков не сможет рассчитывать на Дениса Попова. Защитник Динамо, который забил на турнире уже 3 гола, пропустит поединок из-за дисквалификации. Зато сможет выйти на поле Георгий Цитаишвили, который из-за аналогичной причины не играл в полуфинале против Италии.