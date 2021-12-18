"Матч із Динамо став для мене останнім у футболці Зорі. Мій орендний договір добіг кінця, тому повертаюся до Фенербахче, якому і належить мій контракт. Оренда закінчилася, тому це рішення не в моїх руках. Шкодувати? А навіщо шкодувати про щось? Ні, не жалкую.

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Думаю, Зоря поки що стала найкращим етапом у моїй кар'єрі. Багато чого вдалося зробити, досягти прогресу. Все склалося добре для мене у цьому клубі. Де продовжу кар'єру: в Туреччині чи в інших клубах Європи? Ще поки що рано забігати настільки вперед. Подивимося, що станеться у січні. Я розглядатиму всі варіанти.

Де хотів би опинитись? Чесно, не має великого значення, адже моя найбільша мрія – грати в одній із великих команд топ-5 чемпіонатів Європи. З якої країни вона буде – мені все одно", – зізнався Сайядманеш у інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, сума викупу іранця у Фенербахче складає 3,5 млн євро, які є непосильними для Зорі. У поточному сезоні Аллах'яр провів 24 матчі, відзначився 9 голами та 4 асистами.

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