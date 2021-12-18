"У меня были свои личные цели и задачи, когда я приехал сюда. Счастлив, что их достиг. Этот период оставит много приятных воспоминаний.

Сайядманеш: Заря пока стала лучшим этапом в моей карьере

Однозначно советовал бы иранцам ехать играть в Украину. Разве можно сомневаться? Думаю, каждый желающий может посмотреть, как мы с Шахабом прогрессировали в этой стране.

В Украине хороший футбол, в нем игроки могут добиться развития. Он более силовой. В нем больше борьбы, и к этому я немного привыкал. Украина и Заря навсегда останутся в моем сердце", – рассказал Сайядманеш в интервью Footboom.

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