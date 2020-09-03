На дворі така рання й така тепла осінь, а значить настав час матчів збірної України в такому цікавому змаганні, як Ліга націй. Навіть професійному журналісту важко одразу розібратися, хто, куди і як виходить з нього у великі турніри, але один факт зрозумілий – з нього можна вийти на ЧС-2022. Туди пройдуть всі переможці відбіркових груп, десять других місць потрапить у плей-офф, а ще дві путівки у стики отримають два найкращих переможця груп ЛН з-поміж тих команд, які опинилися поза топ-2 відбіркових груп. Наразі Україна перебуває в квартеті з Німеччиною, Іспанією та Швейцарією, яка й стане нашим сьогоднішнім опонентом.

Україна – Швейцарія: прогноз на матч Ліги націй

Збірна України: новачки і експерименти

До першого поєдинку українська збірна підходить із солідним оновленням – в заявці дебютували Бондар, Супряга, Бущан, Михайліченко, Тимчик і Сирота. До розширеного листа у спільноти традиційно виникло багато запитань, але найбільше дивувала відсутність Філіппова – замість другого бомбардира УПЛ викликали низку відвертих баночників, але варто не забувати, що національна збірна не тотожня збірній зірок УПЛ. Зрештою, тренерський штаб, який вивів Україну на Євро-2020 з першого місця, повинен розбиратися в питанні формування заявок краще за будь-яких експертів.

Україна – Швейцарія: де дивитись матч Ліги націй

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Андрій Шевченко прагматично поставився до Ліги націй, відверто заявивши про відсутність турнірних завдань. Головний тренер збірної України акцентував увагу на можливості посилити склад новими іменами, а також підготуватися до Євро-2020 та відбору на ЧС-2022 через матчі проти топ-збірних – домовитися з ними про товариську зустріч було б важко. У багатьох молодих виконавців буде шанс проявити себе вже проти Швейцарії, адже Андрій Миколайович пообіцяв надати ігровий час тим футболістам, у яких його не було – зокрема, і дебютантам.

Вірогідно, на сьогоднішній матч збірна України підготувала певні ігрові сюрпризи, адже практично всі збірники в інтерв'ю виділяли тактичні заняття, розмови з Шевченком та його штабом щодо позицій на полі, а також детальну аналітику суперника.

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Втім, успішно випробувати новинки буде важко, адже збори виявились дещо рваними – в перший день частина футболістів займалася окремо через відновлення після Суперкубка, Лунін і Маліновський приїхали на день пізніше, більшість легіонерів доїхала до табору в останні дні серпня, а Бойко чомусь тренувався з Динамо. Низка виконавців випала через травми, тож у молодих гравців дійсно буде шанс вийти в основі. Тим паче, що Швейцарія у нинішньому стані цілком підходить для хорошого дебюту.

Збірна Швейцарії: високий клас і проблеми

До карантину збірна під керівництвом Владіміра Петковіча була дуже сильним суперником. Швейцарці грали у 1/8 фіналу ЧС-2018, виграли відбіркову групу на Євро-2020 та розгромили у групі Ліги націй збірні Бельгії та Ісландії. "Хрестоносці" посіли першу сходинку й вийшли у фінальний турнір, де поступилися Португалії (на останніх хвилинах) та Англії (в серії пенальті).

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На цьогорічний же розіграш ЛН альпійці привезли уламки свого інтернаціонального дрім-тім – частина лідерів травмувалася, для більшості футболістів сезон ще не стартував, а Кюмарт та Едмілсон Фернандес підхопили коронавірус. Втім, і зараз заявковий лист "наті" виглядає пристойно – проти України готові зіграти представники Борусії М (Зоммер, Ельведі, Емболо), Вольфсбурга (Мбабу, Штеффен), Арсенала (Джака), Бенфіки (Сеферовіч), тощо. Та і умовні середнячки здебільшого прописані у клубах топ-5 чемпіонатів, на відміну від нашої команди.

В тактичному плані у збірної Швейцарії немає яскраво виражених родзинок. В попередньому ігровому циклі "наті" грали в три захисники, але універсальність футболістів дозволяє вийти в будь-якій схемі й грати за будь-якою тактикою. Команда Владіміра Петковіча старається брати організацією та підлаштовується під суперників по ходу поєдинку, а відверто слабке місце у складі альпійців знайти важко – втім, зараз ці плюси під питанням через невелику кількість тренувань. Словом, сьогодні всім буде непросто.

Кадрова ситуація

Лазарет збірної України переповнений, але критично важливих втрат не сталося. Через пошкодження національну команду покинули Шапаренко та Буяльський, а травмовані Шепелєв, Попов, Миколенко, Зубков, Бурда та Шабанов навіть не приїхали до табору. Також проти Швейцарії не зіграє Сирота – його відправили до лав молодіжки.

Нашим суперникам не допоможуть Кюмарт та Едмілсон Фернандес, у яких знайшли коронавірус. Крім того, Фройлер, Шакірі, Мехмеді та Дрміч не зіграють через травми, а Ліхтштайнер взагалі завершив кар'єру – всі ці виконавці були відсіяні зі збірної ще на стадії формування заявки. Під час підготовки до матчу проти України табір швейцарців втрат не зазнав.

Орієнтовні склади на матч Україна – Швейцарія

Україна: Пятов – Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Соболь – Степаненко – Ярмоленко, Зінченко, Маліновський, Коноплянка – Яремчук

Швейцарія: Зоммер – Родрігес, Ельведі, Аканджі – Ланг, Джака, Соу, Беніто – Емболо, Сеферовіч, Варгас

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Букмекери невеличку перевагу надають Україні – наша збірна грає вдома, в неї немає критичних втрат, а тренерському штабу вдалося провести повноцінний збір. Наставник "наті" Владімір Петковіч останній пункт відзначив особливо, адже його команда зібралася недавно, та ще й витратила день на виїзд. Втім, коуч швейцарців заявив, що виявився приємно здивованим фізичними кондиціями підопічних.

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Індивідуально лідери альпійців на деяких позиціях виглядають сильніше, але цей плюс нівелюється ігровим тонусом "жовто-синіх" – наш сезон вже стартував. Втім, це може і не мати значення, адже обидва тренери заявили про відсутність амбіцій на перемогу в Лізі націй – і Андрій Шевченко, і Владімір Петковіч збираються експериментувати. Таким чином, дуже багато в поєдинку України та Швейцарії визначить стартовий склад, характер замін, тактичні новинки та елементарне бажання перемогти.

Багато голів точно не буде – оборона обох команд у відборі до Євро-2020 була занадто міцною. Втім, є сенс обережно поставити на перемогу України, у якій більше тренувань, кращий ігровий тонус і менше важливих втрат. На рівні збірних ці фактори важливіші за індивідуальний клас і досвід.

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