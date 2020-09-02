Збірні України та Швейцарії зустрінуться у Львові в матчі першого туру Ліги націй. Який прогноз на матч Україна – Швейцарія і кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Поєдинок Україна – Швейцарія відбудеться у четвер, 3 вересня, у Львові. Початок матчу першого туру Ліги націй – о 21:45. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі, яка пройде на порожній Арені Львів – вболівальники не зможуть потрапити на гру.

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Україна – Швейцарія: прогноз на матч Ліги націй

Фахівці з BWin віддають невеличку перевагу збірній України. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 2.70. Імовірність нічиєї – 3.00. Перемогу Швейцарії оцінили у 2.85. Букмекери прогнозують не надто результативну гру: тотал більше 2,5 оцінили у 2.10, тоді як тотал менше – лише у 1.67.

Схожі міркування і в компанії William Hill. Коефіцієнт 2.55 – на перемогу команди Андрія Шевченка. Потенційна звитяга гостей менш імовірна – ставки приймають із балом 2.75. На нічию можна поставити з кефом 3.10.

Цей матч стане третім в історії протистояння України та Швейцарії. У 2006 році на чемпіонаті світу команда Олега Блохіна перемогла в серії пенальті, а товариський поєдинок у 2010 році завершився миром – 2:2.

Нагадаємо, в іншому матчі групи А4 зустрінуться Німеччина та Іспанія. Вже 6 вересня збірна України у Мадриді проведе матч другого туру Ліги націй проти підопічних Луїса Енріке.

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