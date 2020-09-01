"Усе відмінно, настрій гарний. Через карантин і перенесення чемпіонату Європи давно не збиралися разом, скучили й за хлопцями, й за тренерським штабом. Як завжди, атмосфера на найвищому рівні, працюємо в доброму гуморі.

"У збірній України тренування важчі, ніж у Шахтарі": Пятов оцінив підготовку команди до Ліги націй

Тактичні заняття морально важче даються. Була тривала перерва в іграх збірної, плюс у команді багато новачків, які повинні теж розуміти стратегію й тактику штабу Андрія Шевченка. Та й нам корисно освіжити в пам’яті вимоги, що тут ставлять.

Справді, був насичений період і гравці Шахтаря в тонусі. З іншого боку, протягом короткого часу провели багато матчів топового рівня й, можливо, перебуваємо не в стовідсотковій готовності. Однак для цього є тренерський штаб, який аналізує інформацію, обробляє показники датчиків. І за рухом футболістів розуміє, що краще: відпочити або, навпаки, попрацювати фізично.

З приходом Андреа Адзаліна у нас змінилася розминка. У тренажерному залі додались вправи на мобілізацію. Андреа попрацював у топ-турнірах з гарними тренерами. Гадаю, це величезне підсилення для нашої збірної", – сказав Кривцов у коментарі прес-службі Шахтаря.

Нагадаємо, поєдинок Ліги націй Україна – Швейцарія відбудеться 3 вересня у Львові, початок о 21:45.

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