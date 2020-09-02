Збірні України та Швейцарії зустрінуться у Львові в матчі першого туру Ліги націй. Де дивитись матч Україна – Швейцарія онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Україна – Швейцарія відбудеться у четвер, 3 вересня, у Львові. Початок матчу першого туру Ліги націй – о 21:45. Зустріч пройде на порожній Арені Львів – вболівальники не зможуть потрапити на гру.

Україна – Швейцарія: прогноз на матч Ліги націй

Матч Україна – Швейцарія онлайн у прямому ефірі можна дивитися на онлайн-платформі Oll.tv, починаючи з 21:40. Також гру покажуть телеканали "Футбол 1" і ТРК Україна, починаючи з 21:35. Перед цим в ефірі вийде програма "Головна команда", яка стартує о 20:45. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу першого туру Ліги націй.

Матч стане третім в історії протистояння України та Швейцарії. У 2006 році на чемпіонаті світу команда Олега Блохіна перемогла в серії пенальті, а товариський поєдинок у 2010 році завершився миром – 2:2.

Цей поєдинок стане першим для команди Шевченка у 2020 році, а вже 6 вересня "синьо-жовті" зіграють у Мадриді проти Іспанії в рамках другого туру Ліги націй.

Казка з 2006-го, інтернаціональний склад, грандіозні кадрові втрати – проти кого збірна України стартує в Лізі націй