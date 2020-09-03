На дворе такая ранняя и такая тёплая осень, а значит пришло время матчей сборной Украины в таком интересном соревновании, как Лига наций. Даже профессиональному журналисту трудно сразу разобраться, кто, куда и как выходит с него в большие турниры, но один факт понятен – с него можно выйти на ЧМ-2022. Туда пройдут все победители отборочных групп, десять вторых мест попадёт в плей-офф, а ещё две путёвки в стыки получат два лучших победителя групп ЛН среди тех команд, которые оказались вне топ-2 отборочных групп. Сейчас Украина находится в квартете с Германией, Испанией и Швейцарией, которая и станет нашим сегодняшним оппонентом.

Украина – Швейцария: прогноз на матч Лиги наций

Сборная Украины: новички и эксперименты

К первому поединку украинская сборная подходит с солидным обновлением – в заявке дебютировали Бондарь, Супряга, Бущан, Михайличенко, Тимчик и Сирота. В целом, к расширенному листу у сообщества традиционно возникло много вопросов, но больше всего удивляло отсутствие Филиппова – вместо второго бомбардира УПЛ вызвали ряд откровенных баночников. Впрочем, не стоит забывать, что национальная сборная не тождественна сборной звёзд УПЛ, а тренерский штаб, который вывел Украину на Евро-2020 с первого места, должен разбираться в формировании заявок получше любых экспертов.

Украина – Швейцария: где смотреть матч Лиги наций

Филиппов оценил свой невызов в сборную Украины

Андрей Шевченко прагматично относится к Лиге наций, откровенно заявив об отсутствии турнирных задач. Главный тренер акцентировал внимание на возможности усилить состав новыми исполнителями, а также подготовиться к Евро-2020 и отбору на ЧМ-2022 через матчи против топ-сборных – договориться с ними о товарищеской встрече было бы трудно. У многих молодых игроков будет шанс проявить себя уже против Швейцарии, ведь Андрей Николаевич пообещал предоставить игровое время тем футболистам, у которых его не было – в том числе и дебютантам.

Вероятно, на сегодняшний матч сборная Украины готовит определённые игровые сюрпризы, ведь практически все сборники в интервью выделяли тактические занятия, беседы с Шевченко и его штабом по позициям на поле, а также детальную аналитику соперника.

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Впрочем, успешно испытать новшества будет непросто, ведь сборы оказались несколько рваными – в первый день часть футболистов занималась отдельно из-за восстановления после Суперкубка, Лунин и Малиновский приехали на день позже, большинство легионеров доехало до лагеря в последние дни августа, а Бойко почему-то тренировался с Динамо. Ряд исполнителей выпал из-за травм, поэтому у молодых игроков действительно будет шанс. Тем более, что Швейцария в нынешнем своём виде вполне подходит для хорошего дебюта.

Сборная Швейцарии: высокий класс и проблемы

До карантина сборная под руководством Владимира Петковича была очень сильным соперником. Швейцарцы играли в 1/8 финала ЧМ-2018, выиграли отборочную группу на Евро-2020 и разгромили в группе Лиги наций сборные Бельгии и Исландии. "Крестоносцы" заняли первое место и вышли в финальный турнир, где уступили Португалии (на последних минутах) и Англии (в серии пенальти).

Сказка из 2006-го, интернациональный состав, грандиозные кадровые потери – против кого сборная Украины стартует в Лиге наций

На нынешний же розыгрыш ЛН альпийцы привезли обломки своего интернационального дрим-тим – почти половина лидеров травмировалась, у большинства футболистов ещё не начался сезон, а Кюмарт и Эдмилсон Фернандес подхватили коронавирус. Впрочем, и сейчас заявочный лист "нати" выглядит прилично – против Украины готовы сыграть представители Боруссии М (Зоммер, Ельведи, Эмболо), Вольфсбурга (Мбабу, Штеффен), Арсенала (Джака), Бенфики (Сеферович) и тому подобное. Да и условные середнячки в большинстве своём прописаны в клубах топ-5 чемпионатов, в отличие от нашей команды.

В тактическом плане у сборной Швейцарии нет каких-то особенных фишек. В предыдущем игровом цикле "нати" играли в три защитника, но универсальность футболистов позволяет выйти в любой схеме. Команда Владимира Петковича старается брать организацией и подстраивается под соперников по ходу поединка, а откровенно слабое звено в составе альпийцев найти трудно – впрочем, сейчас эти плюсы под вопросом из-за небольшого количества тренировок. Словом, сегодня всем будет очень интересно.

Кадровая ситуация

Лазарет сборной Украины переполнен, но критически важных потерь не случилось. Из-за травм национальную команду покинули Шапаренко и Буяльский, а Шепелев, Попов, Миколенко, Зубков, Бурда и Шабанов из-за повреждений даже не приехали в лагерь. Также против Швейцарии не сыграет Сирота – его отправили в ряды молодёжки.

Нашим соперникам не помогут Кюмарт и Эдмилсон Фернандес, у которых нашли коронавирус. Кроме того, Фройлер, Шакири, Мехмеди и Дрмич не сыграют из-за травм, а Лихтштайнер вообще завершил карьеру – все эти исполнители были отсеяны из сборной ещё на стадии формирования заявки. Во время подготовки к матчу против Украины лагерь швейцарцев потерь не понёс.

Ориентировочные составы на матч Украина – Швейцария

Украина: Пятов – Караваев, Кривцов, Матвиенко, Соболь – Степаненко – Ярмоленко, Зинченко, Малиновский, Коноплянка – Яремчук

Швейцария: Зоммер – Родригес, Эльведи, Аканджи – Ланг, Джака, Соу, Бенито – Эмболо, Сеферович, Варгас

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Букмекеры небольшое предпочтение отдают Украине – наша сборная играет дома, у неё нет критических потерь, а тренерскому штабу удалось провести полноценный сбор. Наставник "нати" Владимир Петкович последний пункт отметил особенно, ведь его команда собралась недавно, да ещё и потратила день на выезд. Впрочем, коуч швейцарцев заявил, что оказался приятно удивлён физическими кондициями подопечных.

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Индивидуально лидеры альпийцев на некоторых позициях выглядят сильнее, но этот плюс нивелируется игровым тонусом "желто-синих" – наш сезон уже стартовал. Впрочем, это может и не иметь значения, ведь оба тренера заявили об отсутствии амбиций на победу в Лиге наций – и Андрей Шевченко, и Владимир Петкович собираются экспериментировать. Таким образом, очень много в поединке Украины и Швейцарии определит стартовый состав, характер замен, тактические новинки и элементарное желание победить.

Много голов точно не будет – оборона обеих команд в отборе к Евро-2020 была слишком крепка. Есть смысл осторожно поставить на победу Украины, у которой больше тренировок, лучший игровой тонус и меньше важных потерь – на уровне сборных эти факторы имеют значение.

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