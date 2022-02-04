Матч Україна – Росія стартує в Амстердамі о 18:00 за Києвом. "Синьо-жовті" драматично вийшли в 1/4 фіналу з другого місця групи А. Неабияк допомогли серби, які в останньому турі здобули вольову перемогу над Нідерландами та посприяли другому місцю команди Олександра Косенка. Зате у чвертьфіналі Україна все зробила сама. Дуже організована гра стала запорукою перемоги над міцним Казахстаном.

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Де дивитись матч Україна – Росія онлайн? Поєдинок показує офіційний транслятор UA:Перший. Дивитися гру онлайн можна на сайті "Суспільне Спорт" за цим посиланням. Також трансляція доступна у цій новині (див. нижче), іноді для початку перегляду потрібно авторизувати на сайті UA:Перший. Переможець поєдинку у фіналі протистоятиме сильнішому в дуелі Іспанії та Португалії. Ці команди розпочнуть свій півфінал о 21:00.

Стартові склади:

Україна: Ципун – Чернявський, Корсун, Шотурма, Зварич.

Запасні: Савенко, Радевич, Разуванов, Лебідь, Сірий, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш.

Росія: Путілов – Абрамов, Соколов, Паулінью, Нандо

Запасні: Замтарадзе, Мілованов, Ніязов, Чішкала, Абрамовіч, Давідов, Афанасьєв

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