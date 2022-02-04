Україна – Росія: онлайн-відеотрансляція півфіналу Євро-2022 з футзалу
Футзальна збірна України протистоїть росіянам у півфіналі чемпіонату Європи. Дивіться пряму трансляцію гри у цій новині на "Футбол24".
Матч Україна – Росія стартує в Амстердамі о 18:00 за Києвом. "Синьо-жовті" драматично вийшли в 1/4 фіналу з другого місця групи А. Неабияк допомогли серби, які в останньому турі здобули вольову перемогу над Нідерландами та посприяли другому місцю команди Олександра Косенка. Зате у чвертьфіналі Україна все зробила сама. Дуже організована гра стала запорукою перемоги над міцним Казахстаном.
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Де дивитись матч Україна – Росія онлайн? Поєдинок показує офіційний транслятор UA:Перший. Дивитися гру онлайн можна на сайті "Суспільне Спорт" за цим посиланням. Також трансляція доступна у цій новині (див. нижче), іноді для початку перегляду потрібно авторизувати на сайті UA:Перший. Переможець поєдинку у фіналі протистоятиме сильнішому в дуелі Іспанії та Португалії. Ці команди розпочнуть свій півфінал о 21:00.
Стартові склади:
Україна: Ципун – Чернявський, Корсун, Шотурма, Зварич.
Запасні: Савенко, Радевич, Разуванов, Лебідь, Сірий, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш.
Росія: Путілов – Абрамов, Соколов, Паулінью, Нандо
Запасні: Замтарадзе, Мілованов, Ніязов, Чішкала, Абрамовіч, Давідов, Афанасьєв
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