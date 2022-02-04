Матч Украина – Россия стартует в Амстердаме в 18.00 по Киеву. "Сине-желтые" драматически вышли в 1/4 финала со второго места группы А. Ощутимо помогли сербы, которые в последнем туре одержали волевую победу над Нидерландами и поспособствовали второму месту команды Александра Косенко. Зато в четвертьфинале Украина все сделала сама. Очень организованная игра стала залогом победы над крепким Казахстаном.

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Где смотреть матч Украина – Россия онлайн? Поединок показывает официальный транслятор UA: Первый. Смотреть игру онлайн можно на сайте "Суспільне Спорт" по этой ссылке. Победитель поединка в финале будет противостоять сильнейшему в дуэли Испании и Португалии. Эти команды начнут свой полуфинал в 21:00.

Стартовые составы:

Украина: Цыпун – Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварыч.

Запасные: Савенко, Радевич, Разуванов, Лебидь, Сирый, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш.

Россия: Путилов – Абрамов, Соколов, Паулиньо, Нандо

Запасные: Замтарадзе, Милованов, Ниязов, Чишкала, Абрамович, Давидов, Афанасьев

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