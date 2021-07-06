– Таке рішення ухвалили на підставі рекомендацій УАФ і Міністерства молоді та спорту України. Я щойно прилетів з Риму, це вирішили без мене, я в цьому участі не брав. Щодо преміальних, хлопці не будуть ображені, але суть же не в цьому. Суть в тому, що хлопці боролися. Не можу зрозуміти, чому в спорт притягують політику.

– Чому не відмовилися від участі у відборі, коли дізналися, що ЧС буде в Москві?

– Нам сказали їхати. У нас відбір на ЧС, нам не вигравати? Програвати? Взагалі не брати участь? Як хлопців налаштовувати? Давайте тоді взагалі пляжний футбол не будемо розвивати. У пляжному футболі я буквально місяць, раніше я ним не займався. Без жодної задньої думки відправляли хлопців завоювати путівку на ЧС, а далі б розбиралися. Хлопці її завоювали. Я не розумію, чому ухвалили таке рішення.

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Є спорт, а є політика. Не треба політику вмішувати в спорт, на сьогодні це різні речі. Ми говоримо, що потрібно популяризувати пляжний футбол, грати в нього, а нам всюди блокують – зробіть те, зробіть це. Можливо, нам ще будуть розповідати, як грати, а як не грати? Це абсурдний момент. У нас одна з найкращих команд світу, а ми відмовляємося їхати на ЧС, який можемо виграти. Відмовляємося від такого шансу, я цього не розумію.

– Санкції можуть до нас застосувати за таку відмову?

– Все може бути, я не знаю. Складно міркувати. Я за те, що треба їхати, грати і нічого не боятися. Ми вийшли на ЧС, який відбудеться в Москві, що тут поганого? – заявив Ващук у коментарі Tribuna.

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