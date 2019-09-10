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Украина – Нигерия: команда Шевченко дважды пропускает в ужасном первом тайме

22:27 100 Читати українською
Украина – Нигерия: команда Шевченко дважды пропускает в ужасном первом тайме
Украина – Нигерия: отчет товарищеского матча

Сборная Украины принимает Нигерию в товарищеском матче на Днепр-Арене. Счет и отчет о матче читайте в этой новости на "Футбол 24".

78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук
 
Айоделе Аделейе 4’
Виктор Осимхен 34’
4’ Айоделе Аделейе
34’ Виктор Осимхен
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук

Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Нигерия, стартовал в среду, 10 сентября, в 21:30 по киевскому времени. "Сине-желтые" вернулись на Днепр-Арену после десятилетней паузы, чтобы провести дебютную встречу с "суперорлами". Ранее наша сборная шесть раз играла с представителями африканского континента, не потерпев ни одного поражения – 3 победы и 3 ничьи. Накануне Украина одержала убедительную победу над Литвой в отборе к Евро-2020, поэтому Андрей Шевченко провел ротацию состава, дав шанс футболистам, которые получают меньше игровой практики. Лунин, Соболь, Бурда, Караваев, Коваленко, Цыганков и Мораес вышли на поле с первых минут, тогда как Евгений Коноплянка начал игру на скамейке запасных.

Украина – Нигерия – видео голов

Команда немецкого специалиста Гернота Рора феерично начала поединок, шокировав украинцев быстрым голом уже на 4-й минуте. Калу накрутил трех наших игроков на левом углу штрафной, вовремя заметил забегание Ивоби, а тот нашел свободного Арибо перед воротами Лунина, который не имел никаких шансов после удара в упор. Не успели "сине-желтые" оправиться от первого мяча, как едва не пропустили снова. Чуквуезе легко проскочил Соболя и вышел на свидание с Луниным, но на этот раз молодой голкипер среагировал на выстрел в ближний угол, отбив сферу ногой. На этом африканский штурм не прекратился. Уже через минуту Калу проверил Андрея на бдительность ударом с дальней дистанции.

Украина – Нигерия: склады и онлайн-трансляция матча

Украина, провалив стартовый отрезок, пришла в себя только после десятой минуты поединка и провела две перспективные атаки. Сначала никто не откликнулся на опасный прострел Караваева вдоль вратарской, а затем Мораес не сумел переиграть Узохо в ближнем бою после роскошной передачи Зинченко. И снова Нигерия включает свою невероятную скорость, Арибо пробивает под перекладину, а Лунин переводит сферу на угловой. А это уже неудержимый Ивоби без особого сопротивления врывается в нашу штрафную, но, к счастью, падает в решающий момент.

Очередной провал на правом фланге сборной Украины завершился фолом Карваева на Калу, а итальянский рефери без колебаний назначил пенальти. Осимхен безупречно выполнил в левый от Лунина угол – 0:2. Ко всем несчастьям команды Шевченко добавилась вынужденная замена Мораеса на Яремчука. Форвард Шахтера получил травму и не смог продолжить игру. Чуквуезе снова влупил издали – Лунин на месте. Украинцы ответили моментом Цыганкова в конце первого тайма. Айна проскочил мимо мяча, вингер Динамо мощно влупил без раздумий, Узохо парировал. Это были ужасные 45 минут в исполнении сборной Украины.

blog_ava
Украина – Нигерия: Шевченко объявил заявку "сине-желтых" на товарищеский матч
11:55
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Сборная Украины Нигерия Нигерия Украина - Нигерия
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