Украина – Нигерия: команда Шевченко дважды пропускает в ужасном первом тайме

Сборная Украины принимает Нигерию в товарищеском матче на Днепр-Арене. Счет и отчет о матче читайте в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Нигерия, стартовал в среду, 10 сентября, в 21:30 по киевскому времени. "Сине-желтые" вернулись на Днепр-Арену после десятилетней паузы, чтобы провести дебютную встречу с "суперорлами". Ранее наша сборная шесть раз играла с представителями африканского континента, не потерпев ни одного поражения – 3 победы и 3 ничьи. Накануне Украина одержала убедительную победу над Литвой в отборе к Евро-2020, поэтому Андрей Шевченко провел ротацию состава, дав шанс футболистам, которые получают меньше игровой практики. Лунин, Соболь, Бурда, Караваев, Коваленко, Цыганков и Мораес вышли на поле с первых минут, тогда как Евгений Коноплянка начал игру на скамейке запасных.

Украина – Нигерия – видео голов

Команда немецкого специалиста Гернота Рора феерично начала поединок, шокировав украинцев быстрым голом уже на 4-й минуте. Калу накрутил трех наших игроков на левом углу штрафной, вовремя заметил забегание Ивоби, а тот нашел свободного Арибо перед воротами Лунина, который не имел никаких шансов после удара в упор. Не успели "сине-желтые" оправиться от первого мяча, как едва не пропустили снова. Чуквуезе легко проскочил Соболя и вышел на свидание с Луниным, но на этот раз молодой голкипер среагировал на выстрел в ближний угол, отбив сферу ногой. На этом африканский штурм не прекратился. Уже через минуту Калу проверил Андрея на бдительность ударом с дальней дистанции.

Украина – Нигерия: склады и онлайн-трансляция матча

Украина, провалив стартовый отрезок, пришла в себя только после десятой минуты поединка и провела две перспективные атаки. Сначала никто не откликнулся на опасный прострел Караваева вдоль вратарской, а затем Мораес не сумел переиграть Узохо в ближнем бою после роскошной передачи Зинченко. И снова Нигерия включает свою невероятную скорость, Арибо пробивает под перекладину, а Лунин переводит сферу на угловой. А это уже неудержимый Ивоби без особого сопротивления врывается в нашу штрафную, но, к счастью, падает в решающий момент.

Очередной провал на правом фланге сборной Украины завершился фолом Карваева на Калу, а итальянский рефери без колебаний назначил пенальти. Осимхен безупречно выполнил в левый от Лунина угол – 0:2. Ко всем несчастьям команды Шевченко добавилась вынужденная замена Мораеса на Яремчука. Форвард Шахтера получил травму и не смог продолжить игру. Чуквуезе снова влупил издали – Лунин на месте. Украинцы ответили моментом Цыганкова в конце первого тайма. Айна проскочил мимо мяча, вингер Динамо мощно влупил без раздумий, Узохо парировал. Это были ужасные 45 минут в исполнении сборной Украины.