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Україна – Нігерія: онлайн-трансляція товариського матчу

21:25 12643 Читать на русском
Україна – Нігерія: онлайн-трансляція товариського матчу
Україна – Нігерія: онлайн-трансляція товариського матчу

Збірна України приймає Нігерію у товариському матчі на Дніпро-Арені. Стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

 
Айоделе Аделеє 4’
4’ Айоделе Аделеє

Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Нігерія на "Футбол 24", стартує о 21:30 за київським часом. Відеотрансляцію зустрічі можна дивитися на каналах "Футбол 1" та "Україна".

Україна – Нігерія: анонс товариського матчу

Збірна України зустрічається з Нігерією після впевненої перемоги над Литвою у матчі відбору до Євро-2020. "Синьо-жовті" проводять перший поєдинок у Дніпрі за останні 10 років.

Стартові склади команд

Україна: Лунін, Соболь, Матвієнко, Бурда, Караваєв, Маліновський, Зінченко, Коваленко, Циганков, Ярмоленко, Мораєс

Запасні: Паньків, Болбат, Кривцов, Шепелєв, Коноплянка, Марлос, Пятов, Пластун, Буяльський, Миколенко, Яремчук, Безус

Нігерія: Узохо, Еконг, Айна, Аджаї, Коллінз, Етебо, Арібо, Калу, Івобі, Чуквуезе, Осімен

Запасні: Езенва, Онуачу, Мозес, Маджа, Денніс, Іхеаначо, Есіті, Авазіем, Окоє, Ідову

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blog_ava
Україна – Нігерія: анонс товариського матчу
08:00
20353
Теги
Нігерія Нігерія Україна - Нігерія Україна Україна Збірна України
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