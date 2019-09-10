Україна – Нігерія – відео гола

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Україна U-21 розбила Мальту U-21 у відборі до Євро-2021: ефектні голи, цікаві напрацювання та проблеми з психологією
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Реал незадоволений становищем Луніна у ВальядолідіІспанія — 20:32 2929
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Україна – Нігерія: Шевченко оголосив заявку "синьо-жовтих" на товариський матчЗбірна України — 11:50 14296
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Євро-2020: Північна Ірландія – Німеччина: перемога німців на класі, уроки пресингу від ірландців і топовий матч БрандтаЄвро-2020 — 03:41 2924