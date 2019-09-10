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Україна – Нігерія – відео гола

21:44 2100 Читать на русском
Україна – Нігерія – відео гола
Україна – Нігерія – відео голів та огляд матчу

Україна приймає Нігерію у товариському поєдинку. Дивіться відео голів та огляд матчу Україна – Нігерія.

 
Айоделе Аделеє 4’
4’ Айоделе Аделеє

Нігерійці відкрили рахунок вже на 4-й хвилині. Після блискучої атаки Алекс Івобі відпасував на Аделейє, який розстріляв ворота Луніна.

Україна – Нігерія: онлайн-трансляція товариського матчу

blog_ava
Україна – Нігерія: Шевченко оголосив заявку "синьо-жовтих" на товариський матч
11:50
14296
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Головне Відеоновини Нігерія Нігерія Україна - Нігерія Україна Україна Збірна України Товариські матчі
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