Україна на Євро-2018 U-19: його батька вбили терористи у Слов'янську – 4 роки потому екс-динамівець вийшов у півфінал

Емоційна історія про те, що в житті варто ніколи не здаватись. Опорний півзахисник збірної України Кирило Дришлюк зробив значний внесок в історичне для нас перше місце на груповому етапі Чемпіонату Європи.

Ще ніколи Україна не піднімалась так високо на юнацькому Євро. Навіть тоді, коли вигравали домашній ЧЄ-2009 U-19, "синьо-жовті" посіли у групі друге місце. У її складі всі матчі без замін грає півзахисник, який так рано втратив батька.

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Павло В'ячеславович Дришлюк був старшим бортовим авіаційним техніком-інструктором. Коли почалось вторгнення російських військових терористів на Донбас, він був одним з перших, хто пішов захищати українську землю. Під час одного з польотів з метою спостереження над окупованим тоді Слов'янськом літак з ним та іншими воїнами було обстріляно. Тоді, 22 квітня, пронесло. За 2 дні до його дня народження.

На фото маленький Кирило Дришлюк з батьком Павлом і мамою Людмилою

Однак надалі, за спогадами старшого брата чоловіка, проросійські бойовики влаштували справжнє полювання за літаком, який використовували в розвідувальних цілях. Навіть оголосили нагороду за вбивство членів екіпажу (живих або мертвих). І ось, 6 червня 2014 року, приблизно о 17 годині в районі міста Слов’янськ терористи з новітньої ракети російського виробництва збили військовий літак Ан-30Б бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.

Це був день 16-ї річниці їхнього весілля з дружиною Людмилою. Він ніколи не говорив їй, що їде в АТО, аби зайвий раз не хвилювати. Мовляв, просто відправили у відрядження. Але людина, яка дала військову присягу, дотримала її з повною честю. У підсумку ціною власного життя Дришлюк та команда зробили усе, щоб врятувати життя 3-х побратимів, які були на борту, та відвести літак від міста, аби той не впав на житлові будинки. У нього залишилась дружина і син, якому було 14. На ту пору Кирило перебував у футбольній академії київського Динамо.

Батько ніби відчував наближення чогось лихого якийсь період перед усім, що сталося, пригадувала мати Кирила. Старався побути з сином якнайбільше часу. Кирило теж знаходив для тата час між тренуваннями і зборами. На місці опорника в Динамо завжди величезна конкуренція. Довелось піти ни рівень нижче. Зате зараз він є одним з найдосвідченіших за виступами в еліті гравцем збірної України до 19 років.

Допис, поширений Kirill Dryshliuk (@kirill_9d) 18 Вер 2014 р. о 8:39 PDT

Якихось 4 роки тому, у вересні 2014-го він фотографувався з зірками національної збірної Украни Русланом Ротанем і Євгеном Коноплянкою, яким подавав м'ячі на київському НСК Олімпійський, коли Дніпро в Лізі Європи грав проти Інтера. Нині вже й сам прославляє країну на європейській арені.

У свої 18 Кирило Дришлюк уже провів 2 сезони в УПЛ. Важка ситуація у країні стала певним поштовхом і навіть позитивом для юних талантів. Він і йому подібні молоді хлопці почали отримувати таку ігрову практику в Прем'єр-лізі, про яку раніше могли тільки мріяти. В останньому сезоні Дришлюк не допоміг Зірці зберегти прописку в еліті, але там не все залежало від нього.

Нічого страшного. Зараз він б'ється за свою країну, як і його батько. З гордістю разом з партнерами по збірній цілує емблему і герб на синьо-жовтій футболці на весь світ і приносить радість мільйонам уболівальників. Попереду нові старти та успіхи, він зможе. Просто потрібно ще більше працювати. Але за такими хоробрими хлопцями майбутнє в національній збірній України.

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