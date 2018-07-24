Украина на Евро-2018 U-19: его отца убили террористы в Славянске – 4 года спустя экс-динамовец вышел в полуфинал

Эмоциональная история о том, что в жизни стоит никогда не сдаваться. Опорный полузащитник сборной Украины Кирилл Дрышлюк внес значительный вклад в историческое для нас первое место на групповом этапе Чемпионата Европы.

Еще никогда Украина не поднималась так высоко на юношеском Евро. Даже тогда, когда выигрывали домашний ЧЕ-2009 U-19, "сине-желтые" заняли в группе второе место. В ее составе все матчи без замен играет полузащитник, так рано потерявший отца.

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Павел Вячеславович Дрышлюк был старшим бортовым авиационным техником-инструктором. Когда началось вторжение российских военных террористов на Донбасс, он был одним из первых, кто пошел защищать украинскую землю. Во время одного из полетов с целью наблюдения над оккупированным тогда Славянском самолет с ним и другими воинами был обстрелян. Тогда, 22 апреля, пронесло. За 2 дня до его дня рождения.



На фото маленький Кирилл Дрышлюк с отцом Павлом и мамой Людмилой

Однако в дальнейшем, по воспоминаниям старшего брата мужа, пророссийские боевики устроили настоящую охоту за самолетом, который использовали в разведывательных целях. Даже объявили награду за убийство членов экипажа (живых или мертвых). И вот, 6 июня 2014 года, примерно в 17 часов в районе города Славянск террористы из новейшей ракеты российского производства сбили военный самолет Ан-30Б бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Это был день 16-й годовщины их свадьбы с женой Людмилой. Он никогда не говорил ей, что едет в АТО, чтобы лишний раз не волновать. Мол, просто отправили в командировку. Но человек, который дал военную присягу, сдержал ее с полной честью. В итоге ценой собственной жизни Дрышлюк и команда сделали все, чтобы спасти жизнь 3-х побратимов, находившихся на борту, и отвести самолет от города, чтобы тот не упал на жилые дома. У него осталась жена и сын, которому было 14. К тому времени Кирилл находился в футбольной академии киевского Динамо.

Отец какое-то время перед случившимся будто чувствовал приближение чего-то плохого, вспоминала мать Кирилла. Старался побыть с сыном как можно больше времени. Кирилл тоже находил для папы время между тренировками и сборами. На месте опорника в Динамо всегда огромная конкуренция. Пришлось пойти ни уровень ниже. Зато сейчас он является одним из самых опытных по выступлениям в элите игроком сборной Украины до 19 лет.

Допис, поширений Kirill Dryshliuk (@kirill_9d) 18 Вер 2014 р. о 8:39 PDT

Каких-то 4 года назад, в сентябре 2014-го он фотографировался со звездами национальной сборной Украны Русланом Ротанем и Евгением Коноплянкой, которым подавал мячи на киевском НСК Олимпийский, когда Днепр в Лиге Европы играл против Интера. Сейчас уже и сам прославляет страну на европейской арене.

В свои 18 Кирилл Дрышлюк уже провел 2 сезона в УПЛ. Тяжелая ситуация в стране стала определенным толчком и даже позитивом для юных талантов. Он и ему подобные молодые люди начали получать такую ​​игровую практику в Премьер-лиге, о которой раньше могли только мечтать. В последнем сезоне Дрышлюк не помог Звезде сохранить прописку в элите, но там не все зависело от него.

Ничего страшного. Сейчас он сражается за свою страну, как и его отец. С гордостью вместе с партнерами по сборной целует эмблему и герб на сине-желтой футболке на весь мир и приносит радость миллионам болельщиков. Впереди новые старты и успехи, он сможет. Просто нужно еще больше работать. Но за такими храбрыми ребятами будущее в национальной сборной Украины.

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