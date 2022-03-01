"Наші збірні солідарні з нашими колегами-учасниками з української футбольної спільноти.

Збірна України зможе проводити домашні матчі в Польщі

Матч, неважливо наскільки він значущий на полі, зараз сприймається неважливим. Проте у нас є намір продемонструвати наше єднання та дружбу, коли ми зустрінемось з вами.

Тим часом ми молимось за ваш добробут та безпеку всіх тих людей, які страждають без жодних на це причин. Шлемо вам любов, допоки ми не зустрінемось", – цитує листа Scotland National Team на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, 24 березня Шотландія має зіграти з Україною в рамках відбору на чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Жіночі команди зійдуться 8 квітня у кваліфікації ЧС-2023.

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