Нападник збірної Угорщини Мартін Адам став відомим на увесь світ, щойно з'явився на полі у матчі Євро-2024 проти Швейцарії.

Мережа вибухнула публікаціями про 29-річного форварда, у якого зовсім не футбольна комплекція.

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"Звісно, ці меми долітають і до мене. Зазвичай я сміюся з них. Я народився таким. Це моє тіло, я не можу це змінити. Це моя генетика, більше нічого не можу сказати. Звичайно, я дуже вмотивований. На минулому Євро я сидів удома і пив пиво", – цитує Адама AS.

Вихід форварда-гренадера не допоміг угорцям уникнути поразки від Швейцарії (1:3). У наступному турі групового етапу Євро вони зійдуться з Німеччиною (19 червня).

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