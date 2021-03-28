Україна та Фінляндія зустрічаються у 2 турі Європейської кваліфікації на Чемпіонат світу 2022. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Обидві команди стартували у відборі з нічиїх. Підопічні Шевченка встояли у Франції. Пуккі та компанія втратили домашню перемогу над боснійцями. Дивитись матч Україна – Фінляндія онлайн можна на телеканалі "Україна", платформах oll.tv та MEGOGO за підпискою. Пряма трансляція поєдинку також запланована на телеканалі "Футбол 1". Це вже третя зустріч цих національних команд. Раніше "синьо-жовті" незмінно перемагали з мінімальним рахунком саме у відборі на ЧС. Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Фінляндія на "Футбол 24", стартує о 21:45. Великі сподівання на те, що Андрій Шевченко продовжить свою вдалу серію проти "суомі" в рамках кваліфікації на Мундіаль.

Україна – Фінляндія: анонс і прогноз на матч відбору до ЧС-2022

Андрій Шевченко зробив кілька змін, порівняно з матчем проти Франції. Зокрема, з перших хвилин вийдуть Соболь, Макаренко та Зубков. Відповідно під ротацію потрапили Кривцов, Сидорчук і Шапаренко. Цікаво, що обидві команди обирають тактичну схему з 3 центральними захисниками.

Стартові склади на матч Україна – Фінляндія

Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Соболь – Макаренко – Зінченко, Маліновський – Зубков, Яремчук

Запасні: Трубін, Пятов, Кривцов, Сидорчук, Сирота, Шапаренко, Коноплянка, Марлос, Конопля, Михайліченко, Мораєс, Коваленко

Фінляндія: Йоронен, Араюурі, Гранлунд, Тойвіо, Камара, Лод, Кауко, Райтала, О'Шонессі, Шюллер, Пуккі.

Запасні: Маєнпая, Ерікссон, Ояла, Тейлор, Форсс, Сойрі, Іванов, Пірінен, Алхо, Валакарі, Пох'янпало, Хямяляйнен.

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