Суперники стартували у нинішньому відборі з нічиїх. Підопічні Шевченка встояли у Франції. Пуккі та компанія втратили домашню перемогу над боснійцями. Це вже третя зустріч цих національних команд. Раніше "синьо-жовті" незмінно перемагали з мінімальним рахунком саме у відборі на ЧС. Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Фінляндія на "Футбол 24", стартував о 21:45. Перед звітною грою покладалися великі сподівання на те, що Андрій Шевченко продовжить свою вдалу серію проти "суомі" в рамках кваліфікації на Мундіаль.

Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція матчу відбору на ЧС-2022

Команда Шевченка знову вийшла у 3 центральні захисники, хоча на УЄФА малювали 4 оборонців. Перспективний і цікавий пас Зубкова за спини на Соболя завершився лише першим кутовим. А ось дебютний удар за фінами. Матвієнко і Соболь дещо наварили перед карною зоною. Пуккі пробивав з меж штрафного – повзі дальній кут. І знову нападник Норвіча у центрі подій. Цього разу Миколенко самовіддано заблокував постріл Теему. Ще одна швидка контра, страхує Зубков, який повернувся аж до свого штрафного. Величезні проблеми українців при обороні, а в атаці круглі нулі за стартові 13 хвилин.

Україна – Фінляндія – відео голів

Перший удар наших хлопців – це спокійно заблокована дальня спроба Зінченка. Маліновський теж приклався з-за меж штрафного, запасний воротар Фінляндії на місці. Швидка вимушена заміна у гостей. Не склалося з ротацією, Гранлунд з польської Сталі дав лише кільканадцять хвилин перепочинку Алхо з угорського МТК. Багатенько втрат Караваєва на правому фланзі. Серед центральних захисників лише Миколенко активно підтримує атаки, відповідно не вистачає сил попереду. Не дивно, що саме ліворуч, де вдається створити певну більшість, прийшла найгостріша атака українців за половину тайму. На 24 хвилині Зінченко і Маліновський розіграли двієчку. Ідеальну подачу Руслана змарнував Зубков ударом метрів з 10 повз ворота. Шевченко дуже розлютився – таке треба забивати.

І знову наш дует легіонерів з топ-чемпіонатів розіграли швидку атаку. Однак зусилля Зінченка з Маліновським змарнував Яремчук – дуже невлучний постріл метрів з 16. Ще кілька гострих подач Миколенка з флангу. Постійно не вистачає мінімуму партнерам, аби замкнути. Після одного з цих пасів Зінченко зіграв на підбиранні. Дальній удар – кіпер італійської Брешії впорався. Якщо хавбеки Манчестер Сіті та Аталанти нічого не придумають, або Миколенко не загострить приціл передач, буде дуже важко. Весь креатив по суті на трьох людях у звітному матчі.

Розкішно накручує суперників Маліновський і ще й видає вчасний пас на Яремчука. Постріл Романа заблокували, а Зубков на добиванні перекрутив у дальню дев'ятку. І знову фінти від хавбека Аталанти, пас п'ятою під удар. Зубкову вкотре не дають поцілити у ворота. Караваєв двічі поспіль у межах штрафного підбирає м'яч під себе і гостро прострілює. Маліновський не зміг акцентовано пробити метрів з 11. Фіни майже забули про контри. Була одна вилазка, коли Бущан із Забарним не розібралися, але Макаренко підстрахував у центрі поля, коли ворота залишилися порожніми.

Після перерви, крім штрафного і ще одного дальнього удару Маліновського, Україна дуже скромно виглядає. А ось біля своїх воріт почали виникати неприємності. Марлос замінив Зубкова вже на 58 хвилині. Мораєс замінив Яремчука на 67-й. Маліновський на рівному місці втратив м'яч, Забарний класним підкатом в останній момент зірвав гостру контратаку Фінляндії. Караваєв спробував забити на стадіоні, де недавно відзначився дублем за Динамо. Тонкий удар з рикошетом, снаряд полетів трохи вище, ніж потрібно. Ще 3 заміни від гостей. Шевченко випускає на підсилення виключно гравців, які грають(ли) за Шахтар. Від Марлоса і Мораєс користі було обмаль. Що покаже Коваленко, який замінив Макаренка на 78 хвилині?

Маліновський розігнав атаку правим флангом, Караваєв у другому матчі поспіль видає гольовий пас. Мораєс замикає з меж воротарського. Серія ударів фінів. Найбільш небезпечним був постріл капітана Арауюрі, який переграв Забарного на другому поверсі. Стійка виручила Бущана. Воротар Динамо вже й жовту за затримку часу отримує. Відверто тріщить Україна на останніх хвилинах. І ось він наслідок. Миколенко привозить момент після не найкращого пасу Забарного і збиває Пуккі. Червона та пенальті. Бущан був близький до порятунку, але Теему таки зрівняв рахунок з 11-метрової позначки.