Украина и Финляндия встречаются во 2 туре Европейской квалификации на Чемпионат мира 2022. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Обе команды стартовали в отборе с ничьих. Подопечные Шевченко устояли во Франции. Пукки и компания упустили домашнюю победу над боснийцами. Смотреть матч Украина – Финляндия онлайн можно на телеканале "Украина", платформах oll.tv и MEGOGO по подписке. Прямая трансляция поединка также запланирована на телеканале "Футбол 1". Это уже третья встреча этих национальных команд. Ранее "сине-желтые" неизменно побеждали с минимальным счетом именно в отборе на ЧМ. Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Финляндия на "Футбол 24", стартует в 21:45. Большие надежды на то, что Андрей Шевченко продолжит свою удачную серию против "суоми" в рамках квалификации на Мундиаль.

Украина – Финляндия: анонс и прогноз на матч отбора к ЧМ-2022

Андрей Шевченко сделал несколько изменений по сравнению с матчем против Франции. В частности, с первых минут выйдут Соболь, Макаренко и Зубков.

Стартовые составы на матч Украина – Финляндия

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Макаренко – Зубков, Зинченко, Малиновский, Соболь – Яремчук.

Запасные: Трубин, Пятов, Кривцов, Сидорчук, Сирота, Шапаренко, Коноплянка, Марлос, Конопля, Михайличенко, Мораес, Коваленко.

Финляндия: Йоронен, Араюури, Гранлунд, Тойвио, Камара, Лод, Кауко, Райтала, О'Шонесси, Шюллер, Пукки.

Запасные: Маенпая, Эрикссон, Ояла, Тэйлор, Форсс, Сойри, Иванов, Пиринен, Алхо, Валакари, Похьянпало, Хямяляйнен.

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