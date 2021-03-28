Україна приймаєла Фінляндію у 2-му турі відбору ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу Україна – Фінляндія на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Фінляндія на "Футбол 24", стартував о 21:45. У першому турі "синьо-жовті" поділили очки з Францією, а фіни зіграли внічию з Боснією і Герцеговиною. Відповідно, на момент початку гри обидві команди мали в активі по одному заліковому пункту. Поєдинок на НСК Олімпійський став вже третьою дуеллю в історії цих національних команд. Раніше "синьо-жовті" двічі мінімально перемагали Суомі у відборі на ЧС-2018. В Одесі команда Шевченка виграла 1:0, а матч у Фінляндії завершився тріумфом України 2:1.

На 80-й хвилині Україна вийшла вперед. Жуніор Мораєс замкнув пас Караваєва і забив дебютний гол за національну команду!

Україна – Фінляндія: відео гола Мораєса

На 88-й хвилині Віталій Миколенко у простій ситації втратив м'яч і "привіз" пенальті. Фол останньої надії і пряма червона картка. Пуккі зрівняв рахунок. 1:1.

Україна – Фінляндія: відео гола Пуккі