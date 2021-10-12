На поєдинок проти Фінляндії збірна України налаштувалася, як на матч усього життя. 31-річний Ярмоленко так завівся, що став лідером практично за всіма показниками, видавши аномальну для себе інтенсивність, а Яремчук виявився найкращим як за передачами в останню третину, так і за дотиками в штрафному. Всі футболісти витиснули з себе максимум, втримавши стратегічно важливу перемогу – першу у відборі до ЧС-2022! Втім, вона майже не матиме сенсу у випадку фіаско з Боснією і Герцеговиною.

Україна – Боснія та Герцеговина: прогноз на матч відбору ЧС-2022

Україна йде на другій позиції у групі D, але балканці відстають всього на два очки, а фіни – на три. При цьому бошняки зіграють з нами двічі, а Суомі в останньому турі прийматиме демотивованих французів. В таких умовах підопічним Олександра Петракова необхідно набирати максимум балів – ну або ж купувати свічки й молитися за осічки конкурентів.

Україна – Боснія та Герцеговина: де дивитися матч відбору ЧС-2022

Між тим, існує велика тривога щодо здатності переграти Боснію і Герцеговину. Поєдинок у Гельсінкі потребував колосальних енергозатрат – "синьо-жовті" провели 79 єдиноборств в атаці, а в центрі поля та на власній третині команда набила 85 і 54 відбирання / підбирання. При цьому навантаження розподілялося дуже нерівномірно – так, через фланг Ярмоленка пройшло 62% дуелей в атаці й 18 з 25-ти позиційних атак, а особисто Андрій витримав 32 дуелі, віддав 11 прогресивних передач і 38 пасів прийняв. Шапаренко став лідером або потрапив у топ-3 України за єдиноборствами (21), підбираннями / відбираннями (11) та ривками з просуванням (6), а Яремчук відборовся за 20 progressive passes.

Інтенсивність роботи збірної України у Гельсінкі виявилась ледь не вдвічі вищою, ніж з Францією. Самовідданість принесла результат, однак не дала контролю над матчем – при всіх стараннях, наша команда втратила сили до 60-ї хвилини, втримавши перемогу лише на морально-вольових. Фіни перевершили підопічних Олександра Петракова за очікуваними голами і за гостротою пасів, хоча вони змушені були грати у невластивий для себе футбол з позиційним наступом. Україна ж у своїх 12-ти разючих контратаках вигризла всього 0,58 очікуваних голів. Колосальні витрати сил – і все заради цього мізеру й нервів на останніх хвилинах, коли ми просто очікували: залетить чи не залетить?

Щонайгірше, брак нікуди не подівся. Україна у Гельсінкі допустила 111 втрат (з Францією було лише 65), а точність передач на останню третину склала всього 54% – просадка у якості стала наслідком великої кількості закидань без підготовки. Словом, маємо доволі ризиковану історію, в якій не можна робити прогноз на стабільний набір очок і в якій шалена енерговитратність не приносить явної переваги над суперником. В подібних умовах за перемогою в одному матчі може піти осічка – це якщо вона не станеться вже по ходу першої гри.

Але ж було щось хороше? Звісно. Українська команда досі тішить хорошим розумінням позиційної роботи. М'яч рухається через центральну зону, а система оборони відбудована достатньо якісно. Найбільш важливо, що збірна сприйняла вимоги швидко перемикатись з оборони в атаку.

Тактично "синьо-жовті" готові стримувати навіть Францію. Коли у підопічних Олександра Петракова є сили, його футбол виглядає достатньо симпатично – от тільки навряд чи у Львові колектив буде таким же свіжим, як у Гельсінкі.

Боснія і Герцеговина на днях теж здобула першу перемогу у відборі, впевнено перегравши Казахстан істотно ослабленим складом (і сьогодні він не стане сильнішим). Матч звитяга підтвердив те, що було зрозуміло ще в минулому році – у Івайло Петєва зібрана посередня команда, яка демонструє простий футбол. Бошняки сідають у низький блок з п'ятьма захисниками, нав'язують боротьбу й вилітають у контратаки через закидання на фланги, звідки йдуть кроси на Джеко. З таким стилем балканці зупинили Францію у Парижі й ледь не відібрали у неї очки в Сараєво, однак з цим же стилем вони розписали нічиї проти фінів і казахів.

Наша збірна, при всіх нюансах і запитаннях до Олександра Петракова, на тлі Боснії і Герцеговини виглядає прогресивно, але це ще нічого не значить (доведено Францією). "Золотисті лілії" – дуже неприємні суперники. Бошнянки вміють затягувати опонента у болото простого футболу, а вже на цьому рівні підопічні Івайло Петєва починають розправляти крила. Конкретно ж тривогу викликає їхня здатність вести єдиноборства й завершувати кроси.

У Казахстані боснійці виграли 60 дуелей з 96-ти й зняли 25 верхових м'ячів у 40 епізодах. Із закидушками та подачами все теж було непогано: точність довгих пасів становила 55%, а точність кросів – 40%. Так, це лишень Казахстан, але зі схожою ефективністю "золотисті лілії" працювали і проти Франції, і проти казахів вдома, і з фінами. Всюди підопічні Івайло Петєва класно вели боротьбу, вигравали повітря й грали через флангові передачі.

А завершувати ці навіси є кому. Джеко у Нур-Султані переміг у 6-ти верхових єдиноборствах (з 8-ми епізодів), замкнувши один із навісів ударом у стійку й перетворивши один з кросів Стевановіча у асист. А тепер згадуємо матч проти Англії та стандарти фінів – і починаємо молитись. До того ж, кеп Боснії і Герцеговини демонструє фантастичне вміння приймати швидкі рішення в умовах обмежених часу й простору – він постійно виходить зі скрутних ситуацій, обігруючись у дотик, працюючи корпусом або протягуючи м'яч, а в районі штрафного він обов'язково знайде можливість для удару.

Словом, легко нам не буде. Дуже добре, що матч відбудеться саме у Львові. Його непереможна аура сьогодні вкрай потрібна Україні.

Кадрова ситуація

Боснійці зустрілися з серйозними кадровими проблемами Через травму не допоможуть своїй команді півзахисник Барселони Міралем П'яніч та півзахисник Мілана Раде Круніч. Пропустить матчі і захисник ЧФР Клуж Матео Сушич. Пошкодження отримав і хавбек Ференцвароша Стіпе Лончар. Крім того, через коронавірус до табору не приєднався Санічанин. Дискваліфікованих у складі гостей немає.

Україні вдалося уникнути кадрових втрат, хоча у Гельсінкі були певні проблеми зі спиною у Ярмоленка. Також невеличке пошкодження мав Соболь, але він повернувся до загальної групи. Таким чином, розклад залишається тим же – у нас немає Зінченка, Маліновського, Буяльського й Миколенка, однак у схемі Олександра Петракова це не так і страшно. Питання лише в тому, чи проведе коуч ротацію.

Практично на всіх позиціях у "синьо-жових" зараз немає рівноцінної альтернативи. Голкіпера точно не змінюватимуть, Яремчук, Шапаренко, Ярмоленко і центрбеки теж поза підозрами, а от Степаненко, Циганков і Тимчик цілком можуть присісти в запас. Поставимо на ротацію Тараса – занадто вже важливі Віктор і Олександр у системі Петракова.

Орієнтовні склади на матч Україна – Боснія і Герцеговина

Україна: Пятов – Забарний, Кривцов, Матвієнко – Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Соболь – Ярмоленко, Циганков – Яремчук

Боснія і Герцеговина: Шехіч – Ахмедходжіч, Ковачевіч, Чівіч – Стевановіч, Цімірот, Хаджіахметовіч, Гояк, Колашінац – Джеко, Превляк

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Україна сильніша за Боснію і Герцеговину. Підопічні Олександра Петракова, при всіх перекосах, грамотно використовують центральну частину поля, демонструють хороші розіграші й вміють будувати чисельні більшості у всіх фазах. Так, є проблеми з якістю передач та браком, але в атаці у нас набагато більше ідей, ніж у бошняків.

Крім того, проти команди Івайло Петєва просто захищатись. Важливо тільки не давати простору на флангах для подач і уважно стежити за Джеко. Звісно, це простіше сказати, ніж зробити, але це не хитрі переміщення Грізманна, ривки Мбаппе чи виведення Погба під довгі передачі. Україна стримувала Францію, тож боснійські кроси не повинні шокувати – а інших інструментів для зламу оборони у нашого суперника нічого й немає. В інтенсивності гості теж поступаються.

Занепокоєння викликає лишень різниця у фізичній готовності та ефективність нашого футболу. У боснійців було два тривалих перельоти, але між ними вони провели простенький матч, не отримавши спротиву. В останні 20 хвилин вони взагалі перестали грати. Україна ж поклала зарази своїх 12 контратак у Гельсінкі поклали купу сил, однак футболісти втомилися за 60 хвилин. Причому відчутної переваги у загострення вони не продемонстрували. Зараз же буде ще важче.

Словом, варто запастись валідолом. Ну, і сподіватись на силу львівських трибун. Вони повинні додавати сил збірній. Якщо збірна матиме сили, вона переможе Боснією – хоча й не без нервів.

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