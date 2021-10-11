Збірна України приймає національну команду Боснії та Герцеговини у кваліфікації до чемпіонату світу-2022. Який прогноз букмекерів на поєдинок, підкаже "Футбол 24".

Матч відбору до ЧС-2022 Україна – Боснія та Герцеговина відбудеться у Львові 12 жовтня. Початок – о 21:45. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Збірна України підходить до матчу відчутним фаворитом. Популярна контора William Hill на перемогу "синьо-жовтих" дає 1.8, а на успіх Боснії та Герцеговини виставила значно більший коефіцієнт 4.6. Нічия – 3.5.

Фахівці Bwin виставили схожі котування, але відводять гостям більше шансів. Тріумф команди Петракова оцінений в 1.72, тоді як перемога Боснії та Герцеговини представлена коефіцієнтом 4.5. Нічия – 3.75.

Матч очікується не надто результативним, зважаючи на стиль команд. На стандартний тотал більше (2,5) пропонують поставити за 2, а на відповідний тотал менше дають коефіцієнт 1.75.

У складі збірної України голів найбільше чекають від Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука. На гол кожного з них можна поставити з коефіцієнтом 2.25. Серед гостей найбільші шанси відзначитися має Едін Джеко – 3.

Збірна України ще не зустрічалася з Боснією та Герцеговиною. Два наступні матчі проти балканців вирішать долю "синьо-жовтих" у відборі до ЧС-2022. Україна посідає друге місце в групі, а Боснія йде третьою з двома очками відставання та грою в запасі.

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