Збірна України приймає національну команду Боснії та Герцеговини у кваліфікації до чемпіонату світу-2022. Де дивитися поєдинок онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Україна – Боснія та Герцеговина: де дивитися матч / UAF

Матч відбору до ЧС-2022 Україна – Боснія та Герцеговина відбудеться у Львові 12 жовтня. Початок – о 21:45. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Зустріч у прямому етері традиційно покаже телеканал "Україна". У мережі переглянути матч можна на платформі Oll.tv (за наявності відповідної підписки).

Пряма трансляція поєдинку також відбудеться на телеканалі "Футбол 1" (початок – о 21:35), де о 20:30 стартує передматчева студія "Головна команда".

Збірна України ще не зустрічалася з Боснією та Герцеговиною. Два наступні матчі проти балканців вирішать долю команди Петракова у відборі до ЧС-2022. Україна посідає друге місце в групі, а Боснія йде третьою з двома очками відставання та грою в запасі.

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