На поединок против Финляндии сборная Украины настроилась, как на матч всей жизни. 31-летний Ярмоленко так завёлся, что оказался лидером практически по всем показателям, выдав аномальную для себя интенсивность, а Яремчук стал лучшим как по пасам в последнюю треть, так и по касаниям в штрафной. Все футболисты выжали из себя максимум, удержав стратегически важную победу – первую в отборе к ЧМ-2022! Впрочем, в ней будет мало смысла, если случится фиаско с Боснией и Герцеговиной.

Украина – Босния и Герцеговина: прогноз на матч отбора ЧМ-2022

Украина – Босния и Герцеговина: где смотреть матч отбора ЧМ-2022

Украина идёт на второй позиции в группе D, но балканцы отстают всего на два очка, а финны – на три. При этом бошняки сыграют с нами дважды, а Суоми в последнем туре будет принимать демотивированных французов. В таких условиях подопечным Александра Петракова необходимо набирать максимум баллов – ну или же покупать свечи и молиться за осечки конкурентов.

Между тем, существует большая тревога касательно способности переиграть Боснию и Герцеговину. Поединок в Хельсинки потребовал колоссальных энергозатрат – "сине-жёлтые" провели 79 единоборств в атаке, а в центре поля и на своей трети команда набила 85 и 54 отбора / подбора. При этом нагрузка распределялась очень неравномерно – так, через фланг Ярмоленко прошло 62% дуэлей в атаке и 18 из 25-ти позиционных атак Украины, а лично Андрей выдержал 32 дуэли, отдал 11 прогрессивных передач и 38 пасов принял. Шапаренко стал лидером или попал в топ-3 по единоборствам (21), подборам / отборам (11) и рывкам с продвижением (6), а Яремчук отборолся за 20 progressive passes.

Интенсивность работы сборной Украины оказалась почти вдвое выше, чем с Францией. Эта самоотверженность принесла результат, однако не дала контроля над матчем в Хельсинки – при всех стараниях, наша команда потеряла силы к 60-й минуте, удержав победу на морально-волевых. Финны превзошли подопечных Александра Петракова по ожидаемым голам и не уступили по остроте передач, хотя они вынуждены были играть в несвойственный для себя футбол с позиционным наступлением. Украина же в своих 12-ти разящих контратаках выжала 0,58 xG. Колоссальные затраты сил – ради этого мизера и нервов на последних минутах, когда мы просто ожидали: залетит ли не залетит?

Что хуже всего, брак никуда не делся. Украина в Хельсинки допустила 111 потерь (с Францией было только 65), а точность передач на последнюю треть составила всего 54% – такая просадка в качестве стала следствием большого количества забросов без подготовки. Словом, имеем очень рискованную историю, в которой нельзя давать прогнозов на стабильный набор очков и где неистовая энергозатратность не приносит явного преимущества над соперником. В таких условиях за победой в одном матче вполне может пойти осечка – это если она не произойдёт по ходу первой игры.

Но было же что-то хорошее? Конечно. Украинская команда до сих пор радует хорошим пониманием позиционной работы. Мяч движется через центральную зону, а система обороны отстроена достаточно качественно. Наиболее важно, что сборная восприняла требования быстро переключаться из обороны в атаку.

Тактически "сине-желтые" готовы сдерживать даже Францию. Когда у подопечных Александра Петракова есть силы, его футбол выглядит достаточно симпатично – вот только вряд ли во Львове коллектив будет таким же свежим, как в Хельсинки.

Босния и Герцеговина на днях тоже одержала первую победу в отборе, уверенно переиграв Казахстан существенно ослабленным составом (и сегодня он не станет сильнее). Матч подтвердил то, что было ясно ещё в прошлом году – у Ивайло Петева собрана посредственная команда, которая демонстрирует очень простой футбол. Бошняки садятся в низкий блок с пятью защитниками, навязывают борьбу и вылетают в контратаки через забросы на фланги, откуда идут кроссы на Джеко. С таким стилем балканцы остановили Францию ​​в Париже и едва не отобрали у неё очки в Сараево, однако с этим же стилем они расписали ничьи против финнов и казахов.

Наша сборная, при всех нюансах и вопросах к Александру Петракову, на фоне Боснии и Герцеговины выглядит прогрессивно, но это ещё ничего не значит (доказано Францией). "Золотистые лилии" – неприятные соперники. Они умеют затягивать оппонента в болото простого футбола, а уже на этом уровне подопечные Ивайло Петева начинают расправлять крылья. Конкретно же тревогу вызывает их способность вести единоборства и завершать кроссы.

В Казахстане боснийцы выиграли 60 дуэлей из 96-ти и сняли 25 верховых мячей в 40 эпизодах. С закидушками и подачами всё тоже было неплохо: точность длинных пасов составила 55%, а точность кроссов – 40%. Да, это только Казахстан, но с похожей эффективностью "золотистые лилии" работали и против Франции и против казахов дома, и с финнами. Везде подопечные Ивайло Петева классно вели борьбу, выигрывали воздух и играли через фланговые передачи.

А завершать эти навесы есть кому. Джеко в Нур-Султане победил в 6-ти верховых единоборствах (из 8-ми), замкнув один из навесов ударом в штангу и превратив один из кроссов Стевановича в ассист. А теперь вспоминаем матч Украины против Англии и стандарты финнов – и начинаем молиться. К тому же, капитан Боснии и Герцеговины демонстрирует фантастическое умение принимать быстрые решения в условиях ограниченных времени и пространства – он постоянно выходит из сложных ситуаций, обыгрываясь в касание, работая корпусом или протягивая мяч, а в районе штрафной Эдин обязательно найдёт возможность для удара.

Словом, легко нам не будет. Очень хорошо, что матч состоится именно во Львове. Его непобедимая аура сегодня крайне нужна Украине.

Кадровая ситуация

Боснийцы встретились с серьёзными кадровыми проблемами. Из-за травмы не помогут своей команде полузащитник Бешикташа Миралем Пьянич и полузащитник Милана Раде Крунич. Пропустит матчи защитник ЧФР Матео Сушич. Повреждение получил и хавбек Ференцвароша Стипе Лончар. Кроме того, из-за коронавируса к лагерю не присоединился Саничанин. Дисквалифицированных в составе гостей нет.

Украине удалось избежать кадровых потерь, хотя в Хельсинки были определённые проблемы со спиной у Ярмоленко. Также небольшое повреждение имел Соболь, но он уже вернулся в общую группу. Таким образом, расклад остаётся тем же – у нас нет Зинченко, Малиновского, Буяльского и Миколенко, однако в схеме Александра Петракова это не так страшно. Вопрос лишь в том, проведёт ли коуч ротацию.

На большинстве позиций у "сине-жових" сейчас нет равноценной альтернативы. Голкипер точно не должны менять, Яремчук, Шапаренко, Ярмоленко и центрбеки тоже вне подозрений, а вот Степаненко, Цыганков и Тымчик таки могут присесть в запас. Поставим на ротацию Тараса – слишком уж важны Виктор и Александр в системе Петракова.

Ориентировочные составы на матч Украина – Босния и Герцеговина

Украина: Пятов – Забарный, Кривцов, Матвиенко – Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Соболь – Ярмоленко, Цыганков – Яремчук

Босния и Герцеговина: Шехич – Ахмедходжич, Ковачевич, Чивич – Стеванович, Цимирот, Хаджиахметович, Гояк, Колашинац – Джеко, Превляк

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Украина сильнее, чем Босния и Герцеговина. Подопечные Александра Петракова, при всех перекосах, грамотно используют центральную часть поля, демонстрируют хорошие розыгрыши и умеют строить большинство во всех фазах. Да, есть проблемы с качеством передач и браком, но в атаке у нас гораздо больше идей, чем у бошняков.

Кроме того, против команды Ивайло Петева просто защищаться. Важно только не давать пространства на флангах для подач и внимательно следить за Джеко. Конечно, проще сказать, чем сделать, но это не хитрые перемещения Гризманна, рывки Мбаппе или выводы Погба под лонгболы. Украина сдерживала Францию, так что боснийские кроссы не должны шокировать – а других инструментов для взлома обороны у нашего соперника и нет. В интенсивности гости тоже уступают.

Беспокойство вызывает разница в физической готовности и эффективность нашего футбола. У боснийцев было два длительных перелёта, но между ними они провели простенький матч, не получив сопротивления. В последние 20 минут они вообще перестали играть. Украина же ради своих 12 контратак в Хельсинки положила кучу сил, однако футболисты устали уже через 60 минут. Причем ощутимого преимущества в обострении они не продемонстрировали. Сейчас же будет ещё труднее.

Словом, стоит запастись валидолом. Ну, и надеяться на силу львовских трибун. Они должны добавлять сил сборной. Если команда будет иметь силы, она победит Боснию – хотя и не без нервов.

Ярмоленко и трансфер в самый богатый клуб мира – лидер сборной Украины стал героем в Англии, такого не ожидал никто